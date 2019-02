Litoměřice - Pohybujete se v Litoměřicích autobusem? Tak pozor, hlavně některé ranní a večerní spoje od začátku února nejezdí. Dopravu tu totiž od začátku února vypravuje nový provozovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary (AKV). Protože ten předchozí, TD Bus, odstoupil od smlouvy dřív, než měl, nedokáže AKV ještě zajistit plnohodnotnou službu.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

AKV přebraly městskou autobusovou dopravu v Litoměřicích na přechodné období a v mimořádném režimu od 1. února do 31. června. „Nový dopravce vyjádřil svou vstřícnost a ochotu pomoci městu překlenout toto nelehké období,“ uvítal vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jan Jakub.

Společnost TD Bus v uplynulých měsících postupně opouštěla pozice na nasmlouvaných krajských linkách, naposledy k 1. lednu také na Litoměřicku, kde ji nahradila nově vzniklá Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK). Podle ředitele TD Bus Milana Tomse souviselo dřívější opuštění teritoria přímo v Litoměřicích s krajským kolapsem pouze volně, důvodem měly být nedostatečné úspory z rozsahu, tedy výhody, které skýtá provoz ve větším měřítku.

TD Bus přichystal předčasným odchodem z města zaměstnancům jeho úřadu horké chvilky. Časové možnosti na přípravu jakéhokoli řešení byly podle litoměřické mluvčí Michaely Bubeníčkové šibeniční, zejména s přihlédnutím k celkové situaci na trhu autobusové dopravy. „S podobnými situacemi se potýkají v celé řadě jiných měst a řidičů autobusů je naprostý nedostatek,“ připomněla mluvčí.

Kapacitní a technické důvody novému dopravci zatím neumožňují zajistit provoz v takovém rozsahu, jako tomu bylo doposud. Omezen je provoz části spojů na obou linkách.

Hlavně ranní a večerní spoje

Jde o některé brzké autobusové spoje po 4. hodině ranní a takové, u nichž by bylo třeba více řidičů na jedné lince najednou. Dále pak večerní spoje po 18. hodině. „Stav se má průběžně lepšit s postupným navyšováním počtu řidičů,“ slíbil Jakub. Aktuální jízdní řády už mají viset na všech zastávkách, k dispozici mají být i u všech řidičů v autobusech a jsou také na webu města.

Plný provoz zahájí AKV od července. Počítá s nasazením nových autobusů a navýšením linek ze dvou na čtyři. Nízkopodlažní autobus bude nově zajíždět například i na Mírové náměstí.

Zatímco ve městě mimořádný režim začíná, v jeho okolí DSÚK panující omezení od pondělka 4. února částečně ruší a začíná vypravovat spoje podle platného jízdního řádu. Jde o některé spoje linky 623 ze středohořských obcí do Bohušovic nad Ohří, spoje linky 624 z Býčkovic do Litoměřic a jednoho spoje linky 627 z Liběšic do Litoměřic. „Jednání o doplnění dalších spojů nadále probíhají,“ doplnila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Platné verze jízdních řádů jsou zveřejněny na portálu Dopravy Ústeckého kraje na adrese jr.dopravauk.cz a také ve vyhledávači IDOS.