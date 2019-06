Zastávnka na náměstí je jednou ze změn, kterou přináší nástup nového provozovatele MHD, společnosti Autobusy Karlovy Vary (AKV).

Vůz bude zastavovat před Gurmánií, kam přijede z Lidické. Odtud zamíří do ulice České armády, kde zastaví proti policii. „Důvodem, proč se město rozhodlo zahrnout náměstí do trasy městské dopravy, byly požadavky samotných obyvatel, které radnice zaznamenávala už v minulosti,“ připomněla referentka komunikace Michaela Bubeníčková s tím, že velkou část uživatelů MHD tvoří senioři.

Přestože dosud nejbližší zastávka u pošty je od centra vzdálena jen několik minut chůze, pro mnohé je i to příliš. „Nová zastávka na náměstí je navíc logickým protipólem individuální automobilové dopravě, a mohla by tedy přispět ke snížení provozu v centru, což je dlouhodobým cílem radnice,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Jan Jakub.

Kvůli autobusu zajíždějícímu na náměstí se prý není nutné obávat zvýšené zátěže pro centrum. „Je totiž menší než zbylé vozy a zdaleka nedosahuje váhového limitu 10 tun, což je hodnota určující velikost vozů, které smí na náměstí vjet,“ dodala Bubeníčková. Další nové zastávky najdete v ulici Štursova, Nerudova a Masarykova.

Podle ředitele AKV Zdeňka Suchana se do poslední chvíle řešilo, kde přesně na náměstí zastávka bude. Nebylo ji totiž možné zřídit až u chodníku, jak je zvykem.„Budeme testovat, jak to bude fungovat,“ uvedl Suchan. Novou linku vedoucí přes náměstí bude řídit nový místní řidič. Kromě ostatních místních doplní tým šoférů i ti ze zahraničí.

Stále zdarma, ale vezmete si lístek

Doprava bude dál zdarma, město ale chce vědět, kdo se MHD účastní. I proto Suchan lidi žádá, aby si od řidičů brali evidenční lístky vystavené extra pro děti a mládež, lidi produktivního věku a seniory. Zázemí pro své autobusy bude mít společnost nadále v areálu na Kocandě stejně jako Dopravní společnost Ústeckého kraje zajišťující regionální linkovou dopravu pro kraj.

V prvních chvílích bude možná obtížná orientace v hned čtyřech linkách, jejichž vozy budou zastavovat na stejných zastávkách. I proto budou barevně odlišeny. Společnost bude sbírat podněty k provozu a případně na ně zareaguje změnami v prosinci.

V Litoměřicích tedy končí provizorium, které od února panovalo po časnějším ústupu TD Bus od smlouvy s městem. AKV výpadek v omezeném režimu suplovaly a zatím se připravovaly na regulérní vysoutěžený provoz MHD. V sousedních Lovosicích měli stejný problém, tam ale přechodný stav trvá. MHD tu bude dál provizorně zajišťovat Destinační agentura České středohoří. A to i když město vypsalo výběrové řízení na dopravce, který měl provoz zajišťovat od 1. července do roku 2023. Nikdo se totiž nepřihlásil a bude vypsána nová soutěž. Ještě v únoru avizovala připravenost přihlásit se do soutěže i destinačka. Nevyhovovaly jí ale nakonec parametry výběrového řízení. „Pokud budou nově nastaveny jinak, přihlásíme se,“ ujistil ředitel agentury Luděk Jirman.

A proč se do soutěže nepřihlásily AKV? „Hlavní důvod byl pro nás nevhodný termín zahájení provozu a také některé podmínky, které jsme nemohli v tuto chvíli akceptovat,“ vysvětlil Suchan. „Například možnost snížení už tak malého objemu kilometrů objednatelem až o polovinu. Celková obsaditelnost autobusu byla zvolena podle nás nevhodně, smluvní vztah byl pouze na čtyři roky a přitom byl požadavek na nízkopodlažní vozidlo do 5 let stáří, což by znamenalo ekonomickou ztrátu,“ doplnil ředitel.

AKV ale mají zájem provozovat i MHD v Lovosicích. „Myslím, že nyní bude prostor na jednání s vedením města,“ dodal Suchan.