Autobusovým nádražím se nemohou pochlubit všechna města na Litoměřicku. Po rekonstrukci je mají pouze Litoměřice a Lovosice. Roudnice nad Labem má kryté, tzv. chytré zastávky, podobně chce zrušené autobusové nádraží nahradit město Štětí. Velké autobusové nádraží slouží lidem a dopravcům i v Libochovicích, ale od 70. let minulého století, kdy se začalo budovat, se jeho podoba prakticky nezměnila. Původní projekt totiž nebyl zcela naplněn. To se ale má během letošního roku změnit, v březnu má lounský zhotovitel zahájit přípravné práce na jeho rekonstrukci.

Vizualizace nové podoby autobusového nádraží v Libochovicích.Zdroj: MÚ Libochovice„Stavbu jsme vysoutěžili za 25 milionů korun, zhruba 2,5 milionu korun bude stát přeložka sítě nízkého a vysokého napětí,“ přiblížil starosta Libochovic Miroslav Zůna. „Náklady na realizaci odhadovanou distributorem elektrické energie nás dost překvapily, protože uložení stávající sítě napříč nádražím nikoho během uplynulých let neznepokojovalo. Ani tyto výdaje nemohou stavbu ohrozit, naše zastupitelstvo totiž v rozpočtu schválilo na celou stavbu 29 milionů korun,“ dodal.

Od obnoveného nádraží, které má být stavebně hotové na podzim letošního roku, si radnice slibuje výrazné zlepšení komfortu pro cestující a řidiče. Jeho větší část bude sloužit jako parkoviště pro zhruba 80 osobních automobilů a 10 autobusů. V projektu je rovněž osázení plochy zelení, která tu nyní zcela chybí, a jsou v něm i dvě místa vyhrazená pro budoucí nabíjecí stanici elektromobilů.

„S její instalací, stejně jako s úvahou vybudovat automaty pro placené parkování, počkáme, až bude dokončena revitalizace Revoluční ulice, která by měla přijít na řadu v dalším volebním období,“ vysvětlil starosta. „V projektu nenajdete sociální zařízení, které je 100 metrů od nádraží, ani občerstvení, jež nabízí v přilehlých ulicích řada živnostníků,“ doplnil.

Rekonstrukci autobusového nádraží město zvládne bez dotací. Libochovičtí se při přípravě studie totiž nacházeli v momentě, kdy dotační období končilo, a také se jim nepodařilo vhodný dotační titul najít. Nakonec toho ani nelitují, mohou svobodně řešit změny či problémy, které při stavbě mohou nastat a mají díky dobrému hospodaření z minulých let dostatek naspořených peněz.



Radnice po vypracování studie seznámila veřejnost s budoucí podobou autobusového nádraží. Odezva byla převážně kladná a obyvatelé kvitují, že toto místo konečně změní svou podobu.

„Syrovost a průmyslový vzhled starého nádraží, jakoby nedokončeného torza nějaké tovární haly, na mne působil ráno, kdy jsem dojížděl autobusem, vždy hodně neoptimisticky. Hlavně pak pokud podzimní vítr spolu s deštěm dokázal bez ohledu na zastřešení zcela zničit dojem příjemné noci,“ komentoval stav libochovický historik Tomáš Černý. „Celý prostor je dokladem rychlého řešení, kdy bylo potřeba vytěsnit autobusovou dopravu ze středu města a zřídit parkoviště pro takzvanou uhelnou trasu,“ podotkl.

Rekonstrukce autobusového nádraží není jedinou větší investicí Libochovic v letošním roce. Město chce pokračovat v pracích ve zdejším sportovním areálu. „Nejspíš na podzim zahájíme rekonstrukci tří tenisových kurtů, které se už několik sezon po silnějších přeháňkách nedají využívat. Nyní vyvíjíme potřebné aktivity k podání žádosti o dotaci, kterou vypsala počátkem roku Národní sportovní agentura. Snažíme se také splatit dluh našim místním částem, v Poplzích dokončit nové povrchy ulic a Dubany spojit s městem chodníkem. To je ovšem složitější problém,“ nastínil plány starosta Zůna.

Z historie libochovického nádraží:

Budování libochovického autobusové nádraží odstartovalo v roce 1972 odstraňování trosek po vyhořelých stodolách bývalého panského velkostatku. Město mělo velkorysé plány, poměrně velký areál měl poskytnout parkování pro 110 automobilů, včetně 52 míst v boxech, a pro 30 autobusů. Vedle toho mělo město v plánu investovat do nového kulturního domu a zdravotního střediska. Nádraží se nakonec stavělo po etapách až do roku 1986, ale do původní podoby se vůbec nedokončilo.