Nádraží jsme platili z vlastního, dotace byla risk, říká starosta Libochovic

/FOTO, VIDEO/ Město Libochovice má 3400 obyvatel a pravidelné spojení jak do Loun, tak do Lovosic či Litoměřic. První, na co návštěvník přijíždějící autobusem narazí, je autobusové nádraží. A tím se ještě nedávno město rozhodně chlubit nemohlo. „S tím se muselo něco dělat, byla to ostuda,“ říká jeden z místních, který si dává pauzu ve zdejší restauraci Černý orel.

Autobusové nádraží v Libochovicích | Video: Deník/Topi Pigula