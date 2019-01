Litoměřicko - První problémy po změně dopravce jsou tady. Podle kraje dědictví TD Bus. Zastupitelé z regionu nabízejí pomoc.

Lidé z okolí Lovečkovic, kteří jsou zaměstnaní v litoměřické nemocnici, se od začátku roku brzy ráno těžko dostávají do práce. Komplikace prý nastaly až po převzetí autobusové dopravy na Litoměřicku Dopravní společností Ústeckého kraje (DSÚK) od TD Bus (dříve BusLine). Ten měl personální problémy a s krajem se tahal o navýšení příspěvku.

Kvůli tomu, že kraj některé spoje dočasně osekal, musejí se nyní zdravotníci po směně vracet domů jinak, než byli zvyklí. To ale není nejhorší. Podle 52letého sanitáře Luboše Daňka je problém především ve stavu vozu, který lidi z kopečků sváží. „Ráno je v autobuse zima, s kolegyní si bereme deku,“ popsal trable pasažérů z Habřiny i Horního Týnce občan Horní Vysoké. A co víc, autobus prý má ještě napůl letní gumy. Jedna z nedávných jízd, když nahoře mrzlo a sněžilo, tak připomínala ruskou ruletu. Řidič se údajně do některých zastávek v obtížnějším terénu ani neodvážil zajet.

Dosud prý v autobusu chybějí strojky na vydávání lístků, šofér se orientuje pomocí telefonu. V pondělí 7. ledna se zdálo, že autobus vůbec nevyjel. Asi po půlhodině čekání se sanitář nakonec do nemocnice dostal svépomocí. V úterý první ranní autobus z Lovečkovic vyjel a zajížděl všude, všechny cesty byly průjezdné. Řidič cestujícím řekl, že také v pondělí nastartoval, i když se zpožděním. Ale prý na vlastní triko, dispečer mu měl totiž nařídit náhradní volno, i když jiný šofér na linku k dispozici nebyl.

Podle kraje to ale bylo jinak. „Zaspal a dispečer se mu dovolal až 10 minut před odjezdem spoje. V tu chvíli řidič začal, že je mu špatně a že nemůže jet,“ popsala mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková a pokračovala. „Když mu dispečer řekl, ať jde tedy marodit a přinese marodní lístek, řekl, že pojede.“

Opravy strojů

Mluvčí připomněla, že dopravu na Litoměřicku převzala DSÚK teprve před několika dny. „Přestože autobusy, s nimiž zcela běžně zajišťoval dopravu TD Bus, procházejí okamžitým nutným servisem, není bohužel vše možné provést okamžitě,“ řekla Fraňková. Odbavovací zařízení do plného počtu na pokrytí celé oblasti měla mít DSÚK v úterý, na stejný den byla také naplánována výměna pneumatik.

Vedení litoměřické nemocnice dosud problémy svých zaměstnanců nezaznamenalo. „Pokud by bylo v individuálních případech nutné reagovat, je to plně v kompetenci odpovědných vedoucích pracovišť,“ uvedla Naděžda Křečková, mluvčí nemocnice, která je však podle ní otevřená komunikaci s dopravcem při případné optimalizaci jízdních řádů.

A co vy, také vám to nejede, nebo s problémy? Prý se můžete obracet na krajského zastupitele za SPD Dominika Hanka: hanko.d@kr-ustecky.cz. „Prosím ale o co nejkonkrétnější podklady, abych je mohl předat náměstkovi hejtmana pro dopravu Jaroslavu Komínkovi, nebo rovnou odboru dopravy,“ řekl krajský zastupitel z Litoměřic.

Ten je přesvědčen, že hejtmanství založením vlastní dopravní společnosti vykročilo správným směrem. Podle Hankových informací DSÚK od nového roku pokrývá Litoměřicko stoprocentně. Také v „rajónu“ starosty Vrbice a krajského zastupitele za ČSSD Vlastimila Mikla je klid, jinak by mu prý už lidé volali.

Už za éry minulého dopravce bedlivě sledoval problémy lidí s tím dostat se autobusem z bodu A do bodu B v domovském Štětsku místostarosta Štětí a krajský radní Miroslav Andrt (ČSSD). „Poté, co převzal provoz kraj, jsem zaregistroval jen jeden problém,“ uvedl. Jak prý pak zjistil, k cestujícím nevyjel autobus proto, že se řidič nedokázal dostat do nového stroje.

Andrt si uvědomuje, že i hejtmanství bude mít podobné problémy jako soukromý dopravce, hlavně se zajištěním personálu. O tom svědčí i náborový leták, který DSÚK publikovala na svých stránkách. „Aktuální stav řidičů na Litoměřicku není ideální, daří se však získávat nové zaměstnance a věříme, že situace se v brzké době zlepší,“ doplnila Fraňková.