A o jaké změny jde? Mezi Lovečkovicemi a Úštěkem nově pojede prodloužená linka 632 ukončená v Konojedech. Dále z Úštěku do Lukova začala jezdit nová autobusová linka 630. Na ní přibyla zastávka Úštěk, Lukov, hlavní silnice, která se dříve jmenovala Úštěk, škola.

„Linka 630 bude v provozu ve dnech školního vyučování a pojede obousměrně čtyřikrát denně s tím, že některé spoje budou jen na objednávku,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Právě linka 630 nahradí mezi Úštěkem a Lukovem linku 633, která se o tento úsek zkracuje.

Podle kraje vyvolaly změny, které vstoupily v platnost v neděli, předchozí zkušenosti s provozem linek. A také požadavky obcí a měst. „Snažili jsme se cestujícím vyjít vstříc,“ tvrdí Komínek.

To, že krajskému úřadu podává k zajištění dopravní obslužnosti podněty vedení Úštěku, potvrdil jeho starosta Jan Mazíni. „S odborem dopravy jsme v permanentním kontaktu,“ uvedl starosta. Připomněl, že kraj k 1. září zkrátil dlouhou trasu linky 452 vedoucí dříve do Úštěku až z německého Bahratalu.

Ta teď bude jezdit jen do Verneřic přes Lovečkovice, kde si můžou cestující přestoupit na linku 632 do Úštěku. „Ta bude točit okruh přes Konojedy, Brusov a Starý Týn zpátky do Úštěku a Lovečkovic,“ popsal Mazíni.

Linka 452 vedoucí až od hranic byla velmi dlouhá, což přinášelo provozní potíže. „Nám zvlášť nasazený autobus vyhovuje, protože se trochu navýší frekvence spojů a minimalizuje se možnost zpoždění,“ je spokojený starosta.

Autobus zrušili, teď je lepší vlak

Ne všem cestujícím ale novinky vyhovují. Jako Michaele, která z Úštěku jezdí do práce do Ústí nad Labem. „Bohužel v novém jízdním řádu zcela vypadl spoj, jenž tam vyrážel v 7.15 z náměstí. Ten sice zajížděl ještě do Verneřic, ale časově mi vyhovoval, abych se do zaměstnání dostala načas,“ popsala Michaela s tím, že nyní by musela vyrazit autobusem už o půl sedmé. „Což je pro mne zase zbytečně brzy, neboť bych v krajském městě měla před prací ještě hodinu plonkovou,“ vysvětlila. Namísto přímého autobusového spojení teď bude muset využívat vlakové s přestupem v Lovosicích.

Už dříve došlo kvůli uzavření mostu ve Štětí k úpravám u spojů jezdících ve spodní části Úštěcka. Autobusy, které směřují do Roudnice a Štětí, zastavují i v Tetčiněvsi, Rochově, Vědlicích, Rašovicích, Kalovicích a Robči. „Bohužel v květnu ze dne na den uzavřeli mostek mezi Rochovem a Tetčiněvsí kvůli jeho havarijnímu stavu. Objížďkový jízdní řád, který na kraji vymysleli kvůli uzavření mostu ve Štětí, se kvůli tomu musel upravovat znovu,“ připomněl Mazíni.

Po květnovém „karambolu“ ale prý krajský úřad na urgence z Úštěku zareagoval promptně. „Nasadili speciální autobus obsluhující Rochov, Drahobuz, Julčín a Vědlice a jezdící do Úštěku a Tetčiněvsi. Zajišťuje všechny obce postižené touto objížďkou a navazuje na linku, která jezdí do Štětí,“ dodal starosta s tím, že vhodný jízdní řád na městském úřadu v Úštěku ladili společně s osadními výbory.

Se zajištěním dostačující veřejné hromadné dopravy je v odlehlé oblasti okresu i kraje problém. „Když chceme, aby nám zvýšili frekvenci spojů, reagují, že tam nikdo nejezdí a že je ve vesnicích málo lidí. Ale proč tam je málo lidí? Protože tam není obchod ani hospoda, nemají čističku odpadních vod, někde dokonce ani vodovod. A je tam málo autobusů,“ zauvažoval starosta.

Základní dopravní obslužnost ale podle něj zajištěna je. Její rozšíření má jít ruku v ruce s kýženým rozvojem regionu. Tomu jsou alespoň podle proklamací nakloněni i na kraji. „Úštěcko je významná turistická a rekreační oblast na hranicích kraje, má tedy potenciál přilákat návštěvníky z širokého okolí,“ řekl na nedávném jednání s vedením Úštěku hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že kraj bude podporovat další rozvojové aktivity regionu.