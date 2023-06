„Na konci srpna společnosti BusLine končí licence a o novou dosud nepožádala. Předpokládáme tedy, že od září bychom na tuto linku mohli nasadit společné autobusy obou krajů,“ potvrdil Radek Kozlík z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Výrazné navýšení ceny jízdenky u soukromého dopravce přišlo na jaře, v březnu současný provozovatel linky skokově zdražil. Lidé museli najednou za jednu cestu z Litoměřic do Prahy platit téměř dvě stě korun, to se cestujícím nelíbilo, byli hodně rozzlobení a hojně si stěžovali. Proto začaly úřady linku řešit.

Nyní to navíc vypadá, že rychlíkový spoj společnosti BusLine brzy skončí úplně.

BusLine, který dosud provozuje jediný přímý spoj z Litoměřic do Prahy, zdůvodňoval zdražení nutností vyrovnat ztráty z linky, podle jeho vyjádření jen v minulém roce prodělala kolem pěti milionů korun. Ani zdražení ale zřejmě finanční situaci nezlepšilo, navíc přišel další odliv cestujících. „Podle informací, které mám v tuto chvíli, o licenci na této trase od září naše společnost žádat nebude,“ řekl pro server idnes.cz mluvčí společnosti BusLine Radovan Vrátný.

Nový spoj, pokud jeho vznik kraje potvrdí, by měl být výrazně levnější. Pojede ale do Prahy déle, nebude to takzvaný „rychlíkový“ spoj. Měl by mít více zastávek.

Cesta z Litoměřic do Prahy by měla trvat přibližně 65 až 70 minut. Autobus by již neměl zajíždět do Holešovic, ale stavět by měl na okraji v Letňanech u metra. Spoj by se tak měl vyhnout zácpám. „Důležitou informací je, že cestující budou moci jednotně využít buď tarifu Dopravy Ústeckého kraje po Novou Ves, anebo Pražské integrované dopravy v celé trase. Za jednu zvýhodněnou jízdenku tak dojedou do Prahy, budou jezdit po Praze, ať už metrem nebo tramvajemi, a přijedou i zpátky do Litoměřic,“ vysvětlil Radek Kozlík.

Nový spoj přinese i nové zastávky. Z Litoměřic autobusy pojedou do Terezína, Bohušovic nad Ohří, Dolánek nad Ohří, Doksan, Dušníků, Přestavlk, Račiněvsi, Straškova, Mnetěše, Ledčic a Nové Vsi u Prahy, s konečnou zastávkou v Letňanech. Tím bude zajištěno přímé napojení na metro.

Konkrétní jízdní řád se zatím ladí. Úsporu cestujícím mají přinést týdenní, měsíční nebo roční jízdenky.

„Velice mě těší, že jednání vedla až k tomuto závěru. Věřím, že vše dopadne ku spokojenosti všech, zejména pak pravidelně dojíždějících do Prahy, pro něž jsou současné ceny soukromého dopravce neakceptovatelné,“ doplnil místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.