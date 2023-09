Ceny jízdného na lince 413 se řídí komplikovaným pásmovým systémem Pražské integrované dopravy (PID). Na jednoduchých příkladech vysvětlujeme, jak si koupit tu nejvýhodnější jízdenku podle toho, co chcete v Praze dělat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Bude to dva týdny od zprovoznění nové autobusové linky 413 z Litoměřic do Prahy, o které jsme informovali s tím, že jízda může vyjít jen na 90 korun a zakoupit lze i zpáteční jízdenku. Čtenáře Deníku, kteří si do metropole vyrazili uplynulou sobotu, proto nepříjemně překvapilo, že za cestu na konečnou do Letňan dali o dvacku víc. A o zpáteční jízdence šofér nic nevěděl.

Deník požádal o vysvětlení Ústecký kraj, který podrobnosti nové linky vyjednával se středočeským hejtmanstvím. Mluvčí ústeckého krajského úřadu redakci vysvětlila, že systém PID, na jehož základě řidiči nových autobusů z Litoměřic do Prahy kalkulují ceny pasažérům, pracuje v režimu pásem. Tedy nikoli zón jako v systému Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), který známe z vlaků a autobusů v regionu.

„Jede-li cestující z Litoměřic do Prahy, přejíždí 9 tarifních pásem a je nutné započítat navíc pásma P, 0 a B. Která se však v součtu nerovnají třem pásmům, ale čtyřem,“ vylíčila Magdalena Fraňková. Za každé pásmo se přitom platí 10 korun.

Zní to komplikovaně a nejlépe je vysvětlit si to na příkladech: jede-li z Litoměřic do Prahy člověk, který má kupón na cestování po Praze, takzvanou Lítačku, nepotřebuje pásmo P, 0 ani B, a kupuje si tedy jen 9 tarifních pásem. Takže šoférovi zaplatí pouhých 90 korun. Jede-li ale tu samou trasu ten, kdo tuto Lítačku nemá, ale chce jen do Letňan třeba na nákupy, potřebuje pásma 0 a B a zaplatí 110 korun. Nejvíc zaplatí ten, kdo nemá Lítačku a chce z Letňan pokračovat metrem nebo jiným způsobem třeba do centra a chce i na tuto cestu pražskou MHD použít jízdenku z autobusu. Ten by měl říct řidiči, že chce i pásma P, 0 a B, za což zaplatí 130 korun.

Pokud si cestující bude chtít jízdenku koupit dopředu v internetové aplikaci PID Lítačka, měl by dát do trasy Litoměřice – Letňany, pokud končí tam. Pak zaplatí 110 korun. Jestliže chce virtuální jízdenku až do centra, musí tam dát například Litoměřice – Václavské náměstí. Pak bude cena 130 korun.

A teď ještě k té zpáteční jízdence: taková sice v PID - alespoň podle jména - neexistuje. Fakticky se tak ale chová jízdenka nazvaná všepásmová síťová jednodenní za 240 korun. A ta se pořád vyplatí oproti tomu, kdyby si někdo kupoval jízdenku za 130 korun tam a za 130 korun další zpátky.