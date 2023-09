/FOTO, VIDEO/ Počínaje prvním zářijovým víkendem vyjede nová autobusová linka z Litoměřic do Prahy. Objednaly ji Ústecký a Středočeský kraj. Dosavadní soukromý dopravce BusLine totiž nedávno velmi navýšil ceny jízdenek a navíc avizoval, že spoj nechce udržet.

Autobus nové linky na Prahu stál na litoměřickém Mírovém náměstí | Video: Deník/Jaroslav Balvín

V pátek 1. září uvedli novou autobusovou linku do života zástupci krajů, města i dopravce ČSAD Střední Čechy na Mírovém náměstí. A to přímo u autobusu, který bude nově jezdit místo do Holešovic do Letňan.

Podrobný jízdní řád najdete na stránkách Dopravy Ústeckého kraje.

A jak je to s cenou? „Z Litoměřic do Prahy se dostanete za 90 korun nebo za 130 korun s jízdenkou pro celou Prahu. Za 240 korun se mohou cestující vypravit do Prahy na celodenní výlet, využívat výhod hromadné dopravy a vrátit se do Litoměřic,“ popsal Radim Tuček z radnice.