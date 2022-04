Autosalon se na výstavišti konal naposledy v roce 2019, v posledních dvou letech ale jeho pořádání znemožnila opatření spojená s pandemií koronaviru. Ta zároveň přinesla problémy i do automobilového průmyslu. „Automobilky nejsou schopné plnohodnotně nabídnout to, co si zákazníci žádají. Svou účast sice potvrdila řada pravidelných vystavovatelů, ale automobilový průmysl prochází momentálně tak náročnou fází, že vystavovatelé potřebují čas na to, aby se s následky pandemie a současné situace ve světě vypořádali,“ vysvětlila manažerka marketingu Městských kulturních zařízení v Litoměřicích Daniela Kekrtová.

„Rádi bychom ujistili, že pokud se situace změní, objeví se Autosalon na programu v roce 2023. To ovšem zůstává otázkou,“ doplnila ředitelka MKZ Michaela Mokrá.