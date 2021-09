Druhou událostí byla středeční vernisáž Kabinetu Alžběty Kumstátové. Pozornost, jakou vyvolala, knihovna nepamatuje. Za zvuků originálně pojaté písně Slepička kropenatá se za kapelou Choroš po schodech do 2. patra, kde je výstavní prostor, vydalo kolem stovky lidí. Práce litoměřické sochařky a výtvarnice tam představili manželé Josef a Jarmila Štogrovi. Tentokrát jde o drobnější, nejen sochařské, ale především obrazové výtvory zaměřené na detail.

Ředitelka Monika Marková uvedla, že výtěžek hospic použije na rekonstrukci místnosti posledního rozloučení. Večerem provázela Tereza Rozmarová, o pohodovou hudbu se postarala kapela Jindry Kelíška. V závěru večera předal litoměřický sochař Libor Pisklák hospici bronzovou bustu kněze Ladislava Kubíčka, od jehož zavraždění na faře v Třebenicích uplynulo 11. září sedmnáct let. Ladislav Kubíček byl spolu s Marií Svatošovou jedním z inspirátorů hospicové péče u nás.

Dvě pozoruhodné události jsme zaznamenali v tomto týdnu v Litoměřicích. První byla úterní Aukce pro hospic sv. Štěpána, spojená s výročním večerem. Hospic si totiž připomíná 20 let své činnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.