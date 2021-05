/Z ARCHIVU DENÍKU/ Zajímavá podívaná se odehrála v pondělí 2. května 2011 ve Lhotce u Lovosic. Na vodu tam spustili speciální plavidlo, v podstatě univerzální remorkér.

Spuštění univerzálního plavidla Zwerver III na Labe u Lovosic | Foto: Deník/Karel Pech

Loď "úplně na všechno" mířila z Lovosicka do holandských vod. "Až Holanďané namontují hlavní motory, nástavby, jeřáb, teprve potom se objeví v plné kráse speciální remorkér schopný pokládat kabely, řetězy, potrubí, ale také provádět záchranné akce, prostě bude to poutník do nepohody. Jmenuje se Zwerver III," informoval před deseti lety Litoměřický deník.