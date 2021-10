Z archivu Deníku: Václav Klaus s chotí strávili tři dny na Litoměřicku

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Za deset let se toho může poměrně dost změnit. V roce 2011 byl například prezidentem republiky Václav Klaus. A je to právě deset let, kdy s manželkou Livií přijel na třídenní návštěvu Litoměřicka.

Prezidentský pár na Litoměřicku - dostavba D8 u Prackovic. | Foto: Deník/Karel Pech

Prezidentský pár pozvala tehdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. První den prezidentský pár věnoval poznávání Litoměřicka a v Roudnici nad Labem poprvé předstoupil před veřejnost. Po přivítání starostou města Vladimírem Urbanem prezident prozradil, že první návštěvu vybrala hejtmanka. To první dáma si zase pochvalovala, že může Klause doprovázet, neboť ho často moc nevidí. „Nejraději jezdím po České republice, a to ze dvou důvodů: Mám šanci ho vidět tři dny naživo. Dále je pro mě nesmírně důležité vidět naši zemi, neboť pokud bych měla soudit jen podle médií, měla bych o ČR jiný obrázek,“ uvedla první dáma. "Na prezidenta ale čekalo i nemilé překvapení. Musel si o sobě na transparentu číst, že s vládou a parlamentem tvoří bandu organizovaného zločinu," informoval v říjnu roku 2011 Litoměřický deník. Václav Klaus zavítal také do Terezína, děkanského kostela Všech svatých v Litoměřicích, rezidence biskupa Mons. Jana Baxanta a prohlédl si gotický hrad. S manželkou také vyjel k portálu tunelu Prackovice na tehdy nedostavěné dálnici D8. Jaké dary si tehdy prezidentský pár odvezl?



Roudnice nad Labem

– mechanická kalkulačka

– rytina města

– víno ročník 1987 v krabici z trámového dřeva z roku 1680 pocházejícího ze zbouraného místního pivovaru

Terezín

– třírohý klobouk

– šavle

Litoměřice

– kniha Litoměřice v proměnách času

Prackovice nad Labem

– malovaná knížka

– výtisk zpravodaje obce