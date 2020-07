/Z ARCHIVU DENÍKU/ Pojďte se spolu s námi prostřednictvím fotografií z archivu Litoměřického deníku podívat, jak se před jedenácti lety stavěl unikátní dvojobloukový dálniční most přes Oparenské údolí.

Stavba unikátního obloukového mostu přes Opárenské údolí, srpen 2009 | Foto: Deník/Karel Pech

Stavba dálničního mostu přes Oparenské údolí nedaleko Lovosic je evropským unikátem. Železobetonový most byl totiž stavěn takovým způsobem, že do samotného chráněného území nevstoupil jediný stavební stroj. Podobných staveb je na světě jen několik. Podobný most je v Evropě k vidění jen v Portugalsku a Chorvatsku.