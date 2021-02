Jmenování pěti nových sídelních kanovníků a pěti nových čestných kanovníků vyhlásil biskup litoměřický Mons. Jan Baxant.

Pro instalaci kanovníků byla zvolena historická bohoslužebná roucha, která se běžně nepoužívají. Biskup oblékl historický pluviál se štólou a mitru. Ještě předtím však musel tento liturgický oděv projít rukama Pavly Hampton, absolventky Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, z Krojového ateliéru Zlatá srnka v Litoměřicích, která jej restaurovala.

Tento barokní pluviál byl odhadem 250 až 300 let starý, ušitý z hedvábí. "Jeho vršek je z hedvábného brokátu a rubová strana je podšita dokonce dvěma vrstvami hedvábí – fialovým a růžovým. Původní ale zřejmě bývalo to růžové. Pluviál je plášť, původně pláštěnka do deště. Tento váží asi patnáct kilogramů. Je na něm použita spousta zlaté porty, jsou zde podélné pertličky, tedy knoflíky, udělané ze zlatého dracounu a obrovský zlatý střapec zdobený ručně vytvořenými zlatými kvítky z drátků. Celé to představuje obrovské množství ruční práce. Neskutečně úžasné práce, zvlášť při pohledu pod lupou. Když si představíme tehdejší možnosti, je to úctyhodný výkon," řekla tehdy Pavla Hampton Deníku.

Z čeho se roucho skládá:



Mitra – pokrývka hlavy ve tvaru špičaté čepice, kterou v katolické církvi nosí biskupové a opati. Symbolizuje učitelský úřad biskupa. Mitra blíže neurčeného stylu pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Zdobená zlatou výšivkou a kameny z barevného skla. Zřejmě se jedná o mitru, kterou měl na hlavě biskup Štěpán Trochta při své intronizaci (tj. uvedení do úřadu) v roce 1947.



Pluviál – pozdně barokní pluviál, druhá polovina 18. století, žakárová tkanina, květovaný vzor (v baroku dosti oblíbený a častý).

Pluviál je svrchní liturgický oděv, který se používá k jiným bohoslužbám než ke mši svaté. Pouze při mši svaté si kněz obléká ornát; ke všem ostatním bohoslužbám obléká pluviál. Název pluviál pochází z latinského označení pro déšť. Roucho má tvar pláště, který se průběhem času vyvinul z běžně používané pláštěnky. Tvoří komplet se štolou (úzký pruh látky zavěšený okolo krku).