Archeologové na stavbě obchvatu Roudnice objevili pravěké sídliště

Jihovýchodní obchvat Roudnice je dalším příkladem, jak zdlouhavá může být v Česku realizace dopravní stavby. Místní po něm volají téměř 40 let, kdy postupně zesílila nákladní doprava do místní části Bezděkov, k Dobříni a do Štětí. Zahájení stavby se protáhlo především kvůli problematickému výkupu několika pozemků.

Stavba roudnického obchvatu od Štětí směrem k dálnici D8. | Foto: Deník / Karel Pech