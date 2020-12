Jedním z míst v litoměřickém okrese, kde se zájemci mohou nechat otestovat, bude odběrové místo nemocnice v Litoměřicích. Informovala o tom její mluvčí Naděžda Křečková. „Testování veřejnosti bude probíhat každý pracovní den v době od 10 do 12 hodin, a to pouze po předchozí registraci prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu nemocnice,“ upozornila Křečková s tím, že kapacita je omezená a už nyní je zájem velký.

Testování bude probíhat výtěrem z nosu. Výsledek se pacient dozví do třiceti minut a dostane potvrzení o jeho provedení. „V případě pozitivního antigenního testu bude testovaná osoba vyzvána k provedení PCR vyšetření, ke kterému se dostaví v čase určeném personálem odběrového místa,“ doplnila mluvčí litoměřické nemocnice.

Možnost bezplatného testování veřejnosti antigenními testy nabídne rovněž testovací centrum umístěné před papírnou Mondi ve Štětí.

Testovat veřejnost plošně antigenními testy naopak nebude Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Oznámila to na svém webu. „Naše nemocnice z kapacitních důvodů nebude testovat veřejnost antigenními testy na covid-19. Zdravotnický personál je přesunut především na lůžková oddělení k péči o nemocné. K otestování můžete oslovit svého praktického lékaře nebo využít nejbližší registrovaná odběrová místa,“ sdělila roudnická nemocnice.

Zapojit se do testování mohou dobrovolně i praktičtí nebo ambulantní lékaři, kteří budou přítomnost koronaviru vyšetřovat jen u svých pacientů.

Připravená na to je například praktička Eva Vraštilová v Úštěku. Antigenní testy má již nakoupené a testy bude případným zájemcům provádět pouze po skončení běžné ordinační doby, aby se nesetkávali s ostatními pacienty. „Na antigenní testování je nutné se předem telefonicky objednat,“ poznamenala lékařka s tím, že zatím nezaznamenala příliš velký zájem.

Chybějí informace i kapacity

Naopak třeba praktická lékařka v Třebenicích Marie Lukešová své pacienty v rámci plošné akce testovat nebude. „My jako praktičtí lékaři dosud přesně nevíme, jak to má probíhat. Nedostali jsme žádné podklady, jak to máme vykazovat. My to tedy, alespoň naše skupina Mladých praktiků, dělat nebudeme. A vzhledem k tomu, že opět přibývají covid pozitivní pacienti, nám na to už nezbývá čas,“ vysvětlila Lukešová a doplnila, že testy, které má ve své ordinaci k dispozici, testuje pacienty, kteří už mají příznaky koronaviru.

Podle vyjádření Sdružení praktických lékařů k plošnému testování na covid-19 je na rozhodnutí jednotlivých lékařů, zda budou pacienty bez příznaků testovat. „Každý musí zvážit, zda najde volnou kapacitu a jestli je schopen si zorganizovat provoz praxe. Vzhledem k tomu, že epidemie je opět na vzestupu, nových pacientů přibývá a lékaři zůstávají ve svých ordinacích dlouhé hodiny po svých ordinačních hodinách, jsou lékaři plně vytíženi a nemají kapacity na to, aby testovali lidi z ulice,“ stojí v prohlášení.

Zájemci o testování v ordinacích by si měli tedy telefonicky zjistit, zda jejich lékař takovou službu nabízí.

V Česku bylo dosud provedeno více než 350 tisíc antigenních testů, kterými se vyšetřovali klienti v domovech sociální péče či pedagogové. Jejich pomocí se odhalilo asi 10 tisíc případů nemoci. Současná vlna dobrovolného testování je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pozitivní výsledek u lidí s příznaky se pokládá za potvrzenou nákazu, pozitivita na covid u lidí bez příznaků je následně nutná potvrdit PCR testem.