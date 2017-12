ANKETA, FOTO: Vyberte nejhezčí vánoční strom!

Litoměřicko, Podřipsko - Ani letos nemůže chybět oblíbené hlasování o nejhezčí vánoční strom v okrese.

Hlasovat můžete jednou za hodinu do pátku 22. prosince do 12 hodin

Chcete přihlásit i stromek z vaší obce? Není problém.

Pošlete nám jeho fotografii na radim.tucek@denik.cz a my ho do ankety dodatečně zařadíme. Do předmětu zprávy napište SOUTĚŽ STROM.