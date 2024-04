Co se v článku dále dočtete?

Nejsou to ale primárně věci na hraní. Jak vysvětluje doktorka Sandra Sklenářová, při práci s figurkami na pískovišti dítě postavičkám přiřazuje různé vlastnosti nebo prožitky, zkušenosti či příhody podle svého vnitřního stavu. „Může nám to mnohé neverbálně odhalit, děti totiž v nižším školním věku neoplývají schopnostmi se dobře vyjádřit nebo nahlížet své emoce a je těžké se dobrat toho, co se v nich odehrává,“ upozorňuje lékařka.

Její psychiatrická ordinace sousedí s ambulancí k řešení závislostí, kterou provozuje doktorčin manžel Ondřej Sklenář. Ten zase při terapiích používá košík s kameny, nasbíranými na jezeře Milada. To, jak děti či rodiče rozestaví kameny po stole, často ilustruje vztahy v rodině. „Když máte třeba pětičlennou rodinu a osmileté dítě postaví všechny kameny vedle sebe, ale maminku na druhý konec stolu, může to vypovídat o tom, že maminka je rodině vzdálena,“ přibližuje odborník.

Ambulance dětské psychiatrie a adiktologie jsou v nemocnici sotva půl roku, už se to ale rozkřiklo. Svědčí o tom, že čekací doba je po prvním objednání už dva měsíce. „Což je ale ve srovnání s republikovým průměrem výrazně kratší doba,“ oceňuje Jakub Albrecht, přednosta Psychiatrické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice, jejímž detašovaným pracovištěm obě ambulance jsou. Jinde v Česku se čeká i tři čtvrtě roku a déle.

Zdravotnický tým obou ordinací se zabývá i prací s některými dětmi, které jsou v nemocnici pod sítí Krajská zdravotní hospitalizovány. To oceňuje vedení nemocnice. Jak připomíná ředitel Vladimír Kestřánek, dětská psychiatrie byla součástí nemocnice naposledy před dlouhou řadou let. „O to více si té služby považujeme,“ zdůrazňuje ředitel.

V psychiatrické ambulanci se nejvíc točí adolescentní dívky s úzkostí a depresemi. „Často se to projevuje nedocházením do školy, sebepoškozováním či sebevražednými úvahami,“ popisuje doktorka Sklenářová, která zároveň dodává, že přímo z litoměřické ambulance zatím žádné dítě nemuseli posílat k akutní hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Do ústavní léčby zatím nešel ani nikdo z pacientů adiktologické ambulance.

Odborníci na dětskou duši, kteří k terapiím zvou i rodiče dětí, zdůrazňují potřebnost komunikace v rodině. „Když tu děláme rodinné terapie, to, co od rodičů i dětí slýchávám nejčastěji, je, že si spolu povídají jen tady. Nesnídají ani nevečeří spolu, děti jsou během dne zalezlé v pokojíčcích, dospělí jsou do večera v práci,“ líčí Sklenář. Pak podle něj není divu, že si nějakého průšvihu u dětí všimne spíš učitel, trenér nebo soused, než rodič.

