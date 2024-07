„Žánrově byl letošní ročník opravdu hodně pestrá záležitost. Zazněl nejen hard rock, punk, heavy metal, ale i klasický bigbít, nu-metal, death metal, folk punk nebo v současnosti stále oblíbenější stoner rock,“ řekl pořadatel festivalu Honza Štok. „Snažíme se oslovit co nejširší publikum kytarové hudby a třeba i rozšířit lidem obzory. Často nám fanoušci děkují, že poznali něco nového, na co by třeba dobrovolně nezašli. No a za ostřejší punk nás třeba někdy kovaní metalisti pohlavkují,“ dodal s úsměvem organizátor.

Pořadatelé jako obvykle vsadili na známá jména. Sobotnímu večeru vládl rockový Ježíš Kamil Střihavka s kapelou Leaders, Stará Puška nebo The Fialky. Původně avizovaná kultovní undergroundová kapela GARAGE kvůli náhlé nemoci frontmana Tony Ducháčka nedorazila. Nahradíli jí však finalisté mezinárodní bitvy kapel GBOB v Berlíně, držitelé dvou Andělů a předskokani Muse nebo Skunk Anansie THE ATAVISTS v čele s Adamem Kroftianem.

Punkové příznivce během víkendu dále potěšíla Houba, Vision Days nebo litoměřický Švindl, fanoušky ostřejších kytar zas světově proslulý Hypnos nebo melodici SteelFaith. Dojde ale třeba i na reggae od ústecké stálice Uraggan Andrew & Reggae Orthodox.

Letošního ročníku se poprvé zúčastní populární potetovaní andílci Suicide Angels s merchem a benefičním tetovacím salónem. Tradičně proběhla oblíbená soutěž v pití piva z tupláku na čas, kde se odvážlivci pokusili pokořit pětivteřinový rekord.

