Almanach Kubinstadt 2018 představí místní umělce

Litoměřice – Výtvarníci i literáti se blýsknou v almanachu připravovaném uměleckým bratrstvem.

Cesta uměleckého díla z Jezuitských schodů přes areál technických služeb až do Kundratického lesa bude jedním z textů v almanachu.Foto: Deník/Karel Pech

V těchto dnech se fotografové, výtvarníci a především už dlouho běžící motory místní nezávislé umělecké scény, bratři Květoňovi, probírají řadou kreseb, fotek a textů. Ty jim zaslali další umělci spojení s Litoměřicemi a okolím do připravovaného Almanachu Kubinstadt 2018. Tématem třetího z řady výpravných výtvarně-literárních sborníků jsou Běsy a múzy.



S motivem běsů přišel regionální (kunst)historik Oldřich Doskočil, s nímž Květoňovi na přípravě almanachů spolupracují pravidelně. V jednom z textů, které jim dodal nyní, popisuje osud sochy Jiřího Beránka Neznámo odkud. Cesta uměleckého díla z Jezuitských schodů přes areál technických služeb až do Kundratického lesa je pro něj zkratkou proměny vztahu zdejších orgánů veřejné správy, odpovědných institucí a veřejnosti k umění během posledních desetiletí a let. „Místní umělecká scéna je ušlapaná a skoro nikdo o ní neví,“ shrnuje svůj pocit z Doskočilova příspěvku Radek Květoň.

Se svým bratrem Zdeňkem však nechtěli, aby měl almanach pouze negativní východisko. „Tak jsme k němu přidali motiv múz,“ vysvětluje Květoň. Téma však není zásadní a nemělo oslovené kumštýře omezovat v tvůrčím rozletu. „Chceme prostě ukázat umělce, kteří by se, někdy jakožto introverti nebo bez přístupu k publikování, nikdy nepředstavili. A navíc je prezentovat takto společně,“ popisuje Květoň.



K vydání almanachu se připravuje i dubnová výstava jeho autorů v Knihovně K. H. Máchy, kde Květoňovi 13. dubna almanach také pokřtí. Jeho vydání podpoří štědrou částkou 40 000 korun pražská nadace Agosto Foundation. Ta podporuje menší, neznámé nebo začínající umělce. „Almanach bude soustřeďovat výtvarné a literární práce umělců z litoměřického regionu zejména mladé a střední generace. Reflektuje tedy aktuální tvůrčí a aktivní osobnosti regionu. Rychlá rozebranost almanachu v předchozích letech svědčí o velkém zájmu v místě působnosti,“ zdůvodňuje poskytnutí grantu Janek Rous z nadace. Její odborná komise almanach vybrala jako jeden z 12 podpořených projektů z celkem 91 přihlášených.

Lidé, kteří si almanach zakoupí nebo zapůjčí, se můžou těšit na díla autorů představených v průběhu uplynulých měsíců a let ve výstavních prostorech knihovny nebo na Allfestivalu. Chybět nebudou ani zahraniční umělci jako Japonka Kaori Fukujama, která studovala v Litoměřicích, nebo Holanďan Ron Meerts, žijící zde již celou dekádu. Objevem i pro Květoně, kteří se s ním při přípravě almanachu setkali poprvé, je rozsáhlé a specifické dílo výtvarníka Františka Hejdy žijícího v Chcebuzi.



Pro textovou část almanachu byli osloveni filozofové Martin Nitsche, Vít Pokorný, estetik Ondřej Dadejík a literáti Alexej Sevruk nebo Ivo Chmelař. V nové rubrice Zmizelé město se objeví historické fotografie Litoměřic, například jezuitského Kostela Zvěstování Panny Marie. Svůj profil zde naleznou podobné nezávislé litoměřické kreativní iniciativy, jako jsou ty Květoňů: litografická dílna Lenky Kahuda Klokočkové nazvaná Litho Lito a výtvarný ateliér D65 Barbory Beranové.



Almanach Kubinstadt na téma Běsy a múzy bude zatím třetím takovým počinem po roční pauze. Předloni se Květoňům osvědčil předprodej titulu na Startovači a tento crowdfundingový portál zvažují pro jeho distribuci a propagaci využít i letos. Chystají také znovuspuštění webu ASSociace představujícího i ve virtuálním prostoru autory, s nimiž spolupracují na almanaších. Zde by také měly být všechny tituly ke stažení.