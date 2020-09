Javorové stromořadí v Nových Kopistech, které stojí v části Rafanda u cesty k vlakové zastávce, je nominováno v celostátní anketě Alej roku spolku Arnika.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Géla

Zatím je v anketě 22 alejí z 11 krajů republiky. Z Ústeckého kraje je to právě jen alej v Nových Kopistech. Nominovat další je prostřednictvím stránky www.alejroku.cz. možné až do 27. října. O vítězné aleji se bude hlasovat od listopadu do konce prosince letošního roku.