Počet lidí, kteří byli nuceni uprchnout před konflikty, násilím, porušováním lidských práv a pronásledováním, překročil v roce 2022 poprvé v historii ohromující milník sta milionů. Přispěla k tomu i válka na Ukrajině a miliony uprchlíků z této země. „Sto milionů je strohé i alarmující číslo. Jde o rekord, kterého jsme nikdy neměli dosáhnout. Měl by to pro nás být budíček,“ řekl k tomu vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Kdyby uprchlíci vytvořili společný stát, šlo by o čtrnáctou nejlidnatější zemi světa. Každoroční česká výsadba Aleje svobody“ v den výročí založení republiky proto bude letos věnována právě běžencům.