Akční ženy míří do voleb. Ženské kandidátky mají ve Mšeném-lázních a v Chotiměři

Litoměřicko /INFOGRAFIKA/ - Oproti smíšeným a mužským kandidátkám je těch výhradně ženských v okrese jako šafránu.

Kandidátka Alena Kotyková, která jde do voleb v Chotiměři za sdružení Ženy v akci.Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Už druhé volební období mají ženskou soupisku ve Mšeném-lázních, malé obci s 1800 obyvateli na hranici Ústeckého a Středočeského kraje. Lídryní sdružení JsmePRO! Mšené krásnější je Jindřiška Habadová.

Kandidátka vznikla před čtyřmi roky v reakci na nespokojenost s vedením obce a na to, že jedinou ženou v něm byla tehdy místostarostka Miluše Jarošíková. „Řekly jsme si, že je to málo. Chtěly jsme víc řešit ženské věci jako bezpečnost či vzdělávání dětí,“ bilancuje Habadová. „Že jsme samé ženy, má pozitivní ohlasy,“ dodává s tím, že sdružení chce vnést do vedení obce jiný styl myšlení včetně snahy o kompromis a sociálního cítění.

Výhradně ženskou kandidátku mají také v Chotiměři, malé vísce na Lovosicku s necelými 300 obyvateli. Sdružení s názvem jak vyšitým z hollywoodského kasaštyku vede Alena Kotyková. Její Ženy v akci už zapojily do kampaně výsostně ženské zbraně, uplynulou neděli navařily na hřišti potenciálním voličům předvolební guláš pod odborným dohledem autorky nápadu, další kandidátky Jitky Macháčkové.

K názvu inspiroval Chotiměřské i americký film Sestra v akci s populární Whoopi Goldberg. Složit výhradně ženskou kandidátku záměrem Kotykové ani její kamarádky, litoměřické archivářky Anny Hladové, nebyl. „Obcházely jsme i muže, ale přidaly se jen další ženy,“ vysvětluje lídryně. Mezi nimi i dvě skutečné „sestry“, respektive pečovatelky v ústavu se zvláštním režimem v nedalekém Milešově.

Podle genderové expertky Lenky Simerské z Litoměřic je pro výhradně ženské kandidátky na komunální úrovni typické, že chtějí něco konkrétního zlepšit ve svém okolí, vadí jim nečinnost dosavadních zastupitelů, řeší konkrétní téma a motivací bývají děti a rodina. „Současně nemají čas a pochopení jít přes hierarchie a procesy tradičních stran, takže jdou vlastní cestou,“ dodává.