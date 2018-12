Litoměřice - Zdravotní stav jedenáctiletého chlapce z Litoměřic se stále zhoršuje. Potřebuje klimatizaci, čistič vzduchu a automobil s větším zavazadlovým prostorem.

Jedenáctiletý Adam má vážné zdravotní problémy | Foto: archiv rodiny

Adámek se narodil se v roce 2007 jako zdravé dítě. Při pravidelných kontrolách mu lékaři zjistili, že má srdeční vadu - defekt síňového septa. V roce 2010 byl sledován na endokrinologii pro malý růst. O rok později mu nasadili růstový hormon, který dostával každý den.

„Už od čtyř let Adámek lyžoval, bruslil, jezdil na kole, plaval a rád cestoval. Nic z toho nyní bohužel nemůže dělat. Nemoc se projevuje tím, že má problém ujít po rovině i jen 50 metrů. Ještě větší problém jsou schody a mírný kopeček,“ popisuje synův stav otec Stanislav Pařízek.

V roce 2013 nastoupil do nemocnice, kde mu měli defekt síňového septa uzavřít katetrizací. Na to bohužel nedošlo, lékaři totiž zjistili větší problém plicní hypertenzi. Jde o onemocnění, které způsobuje dlouhodobě vysoký tlak v plicních cévách, který neúměrně zatěžuje srdce a do těla proudí méně a málo okysličené krve.

Defekt síňového septa mu lékaři nakonec částečně uzavřeli chirurgicky. Operace se povedla. Plicní hypertenze se však z 2. stupně začala dostávat na třetí, nejzávažnější. V roce 2016 se situace nadále zhoršovala. Adámkovi byl zaveden centrální katetr do srdce a začal dostávat další léky po celý den. Stav se nezlepšil a jeho orgány mu nemoc nadále ničila.

„Navíc dostal domů kyslíkový agregát a musí být na něj napojený celý den. K léčbě dostal další dva léky, které mu však způsobují nechutenství a během roku zhubnul o 15 kg. Nyní musí brát nutriční stravu,“ vysvětluje Pařízek.

Transplantace už není možná

V květnu 2017 byl zařazen na čekací listinu na transplantaci srdce a plic. Adámkův stav se podle posledních lékařských vyšetření bohužel zhoršil natolik, že byl z čekací listiny na transplantaci vyškrtnutý. Jeho tělo by totiž operaci nevydrželo. V současné době rodina zařizuje paliativní péči.

Rodina Pařízkových žije v Litoměřicích. Veškeré své potřeby podřizuje potřebám Adámka a vše se snaží hradit ze svého. Přesto se však neobejdou bez pomoci veřejnosti. Aktuálně je nutné pořídit automobil s větším zavazadlovým prostorem, kam se vejde kyslíkový agregát a invalidní vozík. „Adámek rád tráví čas na chatě, tam je potřeba udělat úprav více. Změnit způsob vytápění. Udělat klimatizaci a opravit nebo rovnou vyměnit celou střechu, aby teplota i tam byla stabilní,“ říká Adámkův otec.

V tuto chvíli potřebuje Adámek vybrat 400 tisíc korun. Pomoci můžete zasláním finančního daru na účet veřejné sbírky Nadačního fondu Dobrá srdce na číslo účtu 2700977831/2010, variabilní symbol 190407.