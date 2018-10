Absolventi pokles nezaměstnanosti nezastavili. V září dosáhla tří procent

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení elektromontér - silnoproud. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 7. Poznámka: místo výkonu práce: nejčastěji stavby v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Zajištěna doprava i případné ubytování. Nutností je vyučení v oboru elektro, nemusí být silnoproud ani praxe. Pokud nebude požadovaná vyhláška 50/1979 min §5, je možné ji zajistit. Důležitá je snaha se zaučit. Pracovní náplň: opravy a montáže vrchního vedení nízkého napětí, vysokého napětí, velmi vysokého napětí nad 1000V, údržba, opravy a montáž trafostanic, elektro rozvoden a podzemních zařízení ( kabelových vedení ), zapojování rozvaděčů. Pracovní doba březen - říjen od 6.00h. do 14.30h., listopad - únor od 7.00h. do 15.30h. Odjezd z adresy provozovny. Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky od 7.00h. do 17.00h. domluvit osobní schůzku pro potvrzení doporučenky.. Pracoviště: R - built s.r.o., 410 02 Lovosice 2. Informace: Lenka Procházková, +420 737 272 672,416 574 041.