Drážďany /ZAJÍMAVOSTI OD SOUSEDŮ/ - Zajímavá výstava se koná v bývalé opravně aut zvané „Motorenhalle“, která byla v roce 2003 znovu otevřena jako výstavní síň. Nyní je toto místo svědkem zajímavého projektu.

V Drážďanech žijící americká umělkyně Janet Grau pozvala laiky, tedy lidi nezabývající se uměním profesně, do depozitářů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech a nechala je vybrat si jeden z tamních exponátů pod heslem: „Sbírky jsou veřejné, tudíž nám patří. Tak tedy koukněme, co máme!“ A výsledek můžete vidět na zmiňované výstavě.

Od rozdělení Německa uběhlo více než 50 let. Výstavu reflektující umění v obou částech rozděleného a od roku 1990 znovu sjednoceného Německa můžete navštívit v galerii Albertinum. Vstupenka na výstavu platí i na ostatní expozice.

Začátkem března můžete zažít s mezinárodním pěveckým souborem Semperovy opery v Drážďanech a Saským státním orchestrem pod taktovkou mladého dirigenta Maurizio Benini vášnivé árie, strhující duety, velké soubory a další hudební vrcholné výkony z nejkrásnějších italských oper éry verisma. Mezi jinými z děl „Andrea Chénier“ od Umberta Giordana, „Adriana Lecouvreur“ od Francesca Cilea, „La Gioconda“ od Amilcara Ponchiella, „La bohéme“ od Ruggera Leoncavalla a „Le Villi“ od Giacoma Pucciniho.

Na premiéru s mezinárodním pěveckým souborem Semperovy opery a Saského státního orchestru 3. března je již beznadějně vyprodáno, na další termíny jsou vstupenky ještě v prodeji.

V březnu je však možné v Semperově opeře navštívit také třeba operu Švanda Dudák, která je nastudovaná v němčině s českými titulky.

Obyvatelé Drážďan se podle ohlasů nedočkavě těší na svého nového obyvatele, zcestovalého a světoznámého umělce, jenž se od sezony 2012/2013 stává šéfdirigentem Saské státní kapely (Staatskapelle Dresden). Je jím Christian Thielemann.

Netradiční výstava laiků v „Motorenhalle“

Wachsbleichstr. 4

01067 Dresden

Termín: od 16. února do 31. března 2012

Otevřeno: úterý pátek od 16.00 do 20.00 hodin

sobota od 14.00 do 18.00 hodin

neděle a pondělí zavřeno

Více na: http://riesa-efau.de/kunst-erleben/



Výstava „německo-německého“ poválečného umění

Galerie Noví mistři Albertinum

vchod z Brühlsche Terrasse a z náměstí Georg-Treu-Platz

Termín: od 7. února do 27. ledna 2013

Otevřeno: od 10.00 do 18.00 hodin

pondělí zavřeno

Vstupné: 8 / 6 eur, do 16 let zdarma, audioguide v ceně

Více na: www.skd.museum (DE / EN)



Operní gala pravé verismo

Semperova opera Drážďany

Termín: 11. března 2012 od 18.00 hodin

Obsazení: Elena Gorshunova, Nadja Mchantaf, Marjorie Owens, Carolina Ullrich, Gala El Hadidi, Barbara Senator, Tichina Vaughn, Giorgio Berrugi, Andrej Dunaev, Markus Butter a další.

Dirigent: Maurizio Benini



Švanda Dudák v Drážďanech

Národní opera ve dvou aktech a pěti obrazech od Jaromíra Weinbergra. Česky s německými titulky.

Termín: uváděcí matiné v neděli 11. března od 11.00 hodin (na zkušebním jevišti Semper 2), premiéra v sobotu 24. března v 18.00 hodin.

Vstupné: představení od 27,5 euro

Další termíny uvedení: 27. a 30. března od 19.00 hodin, 7. a 14.dubna od 19.00 hodin, 29. dubna od 16.00 hodin, 2. a 17. května od 19.00 hodin.

Více na: www.semperoper.de/



Výstava v Mědiryteckém kabinetu - Adrian Zingg. Průkopník romantismu

Mědirytecký kabinet ve 3. patře Rezidenčním zámku

Taschenberg 2, 01067 Dresden

Termín: od 17. února do 6. května 2012

Otevřeno: 10.00 - 18.00 hodin, v úterý zavřeno

Vstupné: 10 / 7,50 eura (vstupenka platí i na další tři výstavy v Rezidenčním zámku), do 16 let zdarma

Více na: www.skd.museum (DE/ EN)