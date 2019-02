Litoměřicko - Smog udeřil a obyvatelé nejen Litoměřicka se „dusili.”

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byla opět nejhorší situace přímo v Litoměřicích. Ty potrápil zejména polétavý prach, suspendované částice PM10. Inverze bude region trápit i tento týden.



Zahrada Čech je vystavována zátěži průmyslových podniků více, než by se na první pohled mohlo zdát. Mohou za to klimatické podmínky, vítr totiž vane škodliviny i ze vzdálenějších oblastí a vše se kumuluje právě v Litoměřicích - jak vyplývá z dokumentů, které má Deník k dispozici.



Ovzduší na Litoměřicku totiž znečišťují i elektrárny ČEZ z Počerad na Lounsku a Prunéřova u Kadaně.



To, že situace na Litoměřicku je vážná, ví i Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten v rámci své koncepce týkající se ochrany ovzduší dělá kampaňovité měření prachu na Litoměřicku a Chomutovsku.



Podle mluvčí kraje Magdaleny Hanáčkové se dále provádí celoroční měření imisí formaldehydu v Krupce u Teplic, měření imisí rtuti v Ústí nad Labem a celoroční měření POPs na pěti stanicích na území Ústeckého kraje, plus měření dioxinů na dvou stanicích, a to v Ústí nad Labem a Mostě.



„Ústecký kraj má zpracované dvě koncepce týkající se ochrany ovzduší: Krajský program snižování emisí a imisí Ústeckého kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje. Oba programy jsou vydány jako Nařízení Ústeckého kraje č. 6/2010 a č. 7/2010,” uvedla Hanáčková.



„Základním cílem Krajského programu snižování emisí a imisí v Ústeckém kraji je plnění hodnot krajských emisních stropů, cílem Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší je plnění stanovených imisních limitů pro vybrané znečišťující látky na celém území kraje,” dále uvedla Hanáčková.



A jak krajský úřad konkrétně zlepšuje životní prostředí v kraji? Podle mluvčí je k dosažení cílů koncepcí navrženo celkem 14 opatření. „Ta jsou postupně realizována. Některá opatření jsou dlouhodobého charakteru s velkými finančními náklady, proto se jejich realizace předpokládá v horizontu několika let.”

O jaká konkrétní opatření krajského úřadu ale jde, mluvčí nesdělila.

Významní znečišťovatelé ovzduší



Oxid siřičitý:

Litoměřice - Mondi Štětí (výroba sulfátové buničinya papíru), ČEZ Elektrárna Počerady na Lounsku, výtopna Energie Holding v Litoměřicích, Lovochemie v Lovosicích, Masokombinát Procházka v Roudnici n.L.

Lovosice - Mondi Štětí, Lovochemie v Lovosicích



Oxid dusičitý:

Litoměřice - ČEZ Elektrárna Počerady u Loun, výtopna Energie Holding v Litoměřicích, Lafarge Cement v Čížkovicích, Mondi Štětí, Masokombinát Procházka v Roudnici n.L.

Lovosice - Lafarge Cement v Čížkovicích, Lovochemie v Lovosicích (výroba kyseliny dusičné), Mondi Štětí

Suspendované prachové částice PM10:

Litoměřice - ČEZ Elektrárna Prunéřov, výtopna Energie Holding v Litoměřicích, Masokombinát Procházka v Roudnici n.L., Kamenolom Libochovany

Zdroj: Krajský regulační řád Ústeckého kraje, duben 2010