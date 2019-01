Litoměřicko – K vážné dopravní nehodě došlo v úterý odpoledne kolem půl třetí na silnici z Brňan do Brozan.

Vozidlo zn. Rover, které jelo z Brňan směrem na Brozany, z dosud neznámých příčin vjelo do protisměru a poté do obilného pole, kde se několikrát převrátilo. Ve vozidle zůstali dva těžce zranění muži. Jednoho z nich v bezvědomí přepravil vrtulník letecké záchranné služby do Masarykovy nemocnice do Ústí nad Labem a druhého převezla záchranka do litoměřické nemocnice. Na místě zasahovali profesionální hasiči z litoměřické stanice, havárii vyšetřují policisté z dopravních nehod. Doprava zde byla asi na půl hodiny přerušena, motoristé jezdili po objízné trase.