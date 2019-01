Roudnice nad Labem – Vodní elektrárna, která má vyrůst u jezu v Roudnici nad Labem, už má svého investora.

Počítačová studie Povodí Labe. | Foto: Povodí Labe

Státní podnik Povodí Labe, který připravoval projekt energetického využití toku v Roudnici, vybral mezi zájemci o vybudování elektrárny společnost RenoEnergie.



Musejí využít veškerou sílu vody

Původně měly být v Roudnici elektrárny dvě – jedna větší na pravém břehu a jedna malá na protější straně. K tomuto plánu vedla Povodí zákonná povinnost využít k výrobě elektřiny celý energetický potenciál toku.



Společně s novým investorem ale přicházejí do projektu změny. Plány se budou opět přepracovávat.



Celou elektrárnu postaví vpravo

„Společnost RenoEnergie dala návrh na vylepšení projektu. Tvrdí, že je schopna postavit podzemní část elektrárny do větší hloubky a díky tomu využít celý energetický potenciál toku na pravém břehu Labe,“ uvedl za společnost Povodí Labe ředitel Závodu Dolní Labe Jindřich Zídek. Tato varianta je podle něj nejen méně složitá, ale také ekonomicky výhodnější a šetrnější.



Cenu a výkon zatím neprozradili

Investor skutečně slibuje zajištění plného výkonu na pravém břehu. „Povodí Labe plánovalo udělat dvě elektrárny, my ale uskutečníme pouze jednu. Průtok, který uvádí Povodí Labe, tj. 225 m³, jsme schopni využít na pravém břehu,“ vysvětlil zástupce společnosti RenoEnergie Josef Rubáš. Jaký bude výkon elektrárny a jaká bude cena stavby zatím společnost nesdělila, v tuto totiž ještě nemá přesné údaje.



Zaručují dodržení podmínek

Investor se podle vyjádření Jindřicha Zídka zaručil, že budou dodrženy všechny dosud ujednané podmínky. Tzn. zachování umělé slalomové dráhy pro vodní sporty, zřízení štěrbinového rybího přechodu, zachování oddychové zóny na břehu Labe a minimalizace hlučnosti elektrárny.



Elektrárna by podle Josefa Rubáše navíc měla ještě méně zasahovat do krajinného rázu, protože venkovní část bude nižší, než bylo plánováno v původním projektu.



„Dosavadní zkušenosti s touto společností nasvědčují tomu, že stanovené podmínky budou dodrženy. RenoEnergie slyší na naše požadavky. Již vybudovala kvalitní elektrárnu v Lovosicích a chová se seriózně,“ uvedl Zídek.



Jednají také s městem Roudnice

Jak informoval starosta Roudnice Vladimír Urban, o podmínkách realizace a možných výhodách jednalo s investorem i vedení města. „Se zástupci města již proběhlo první jednání. Nebráníme se spolupráci, naopak pokusíme se najít vzájemnou dohodu a tu poté realizovat,“ přislíbil Josef Rubáš.