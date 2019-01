Budyně nad Ohří – Do ostrého boje s lidmi, kteří nelegálně ukládají odpad na skládku v lokalitě za tratí, se pustilo město Budyně nad Ohří.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Korelus

Pokuty nezastraší

„S touto skládkou, která je při cestě na Lada, máme dlouhodobě problémy. Přestože se sem smí ukládat jen biologický odpad, někteří lidé sem stále vyvážejí své popelnice. Musíme jim ukázat, že takto už to dál nejde,“ říká starosta Budyně Petr Medáček.



Jak dodal, rada města začala situaci rázně řešit. Město oplotilo pozemek, nechalo vyrobit nové cedule, na nichž jsou zvýrazněny vysoké pokuty (ve výši až 10 tisíc korun pro fyzické osoby a až 2 miliony pro právnické osoby), prostor skládky střeží městská policie.



I přesto někteří lidé riskují, aby ušetřili 35 korun za popelnici. Město se nyní rozhodlo zavést namísto lístků kapitační platbu za svoz odpadu.



„Rada města v uplynulém týdnu vydala první návrh vyhlášky, která mění způsob platby za svoz odpadu. Chtěli bychom nálepkový systém, který je určitým kompromisem mezi lístky a kapitační platbou,“ říká Medáček s tím, že zavedení jednotného poplatku za svoz odpadu považuje za demotivující pro lidi, kteří se v Budyni naučili ve velké míře odpad třídit.



Chtějí nálepky

Podle navrhovaného nálepkového modelu by se všichni občané museli zapojit do systému, ti, kteří třídí, by však stále měli šanci ušetřit. Každý si totiž bude moci zvolit, jak častý svoz potřebuje a zaplatit si nálepku na týdenní, čtrnáctidenní, případně třítýdenní svoz.



SONO změnu vítá

Změnu, která by měla ještě letos nastat, vítá i předseda Sdružení obcí pro nakládání s odpady Ivo Hynl. „Všechny členské obce se zavázaly, že přejdou na jednotný systém,“ uvedl Hynl, který podporuje kapitační platbu. Lístky podle něj vedou k zakládání skládek a vyvážení odpadu do kontejnerů v jiných městech. A vůle k třídění odpadu závisí především na povaze lidí.