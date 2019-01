Litoměřicko /PŘIDÁNA FOTOGALERIE, AKTUALIZOVÁNO/ – O ekologickém třídění odpadu a hlavně o jeho důležitosti se mluví stále a všude.

Většina znalostí běžného člověka však končí u toho, že zvlášť má vyhodit plast, zvlášť papír a sklo. Málokdo však tuší, co se s vytříděným odpadem děje dál.



Pro Litoměřicko tuto službu zajišťuje společnost BEC odpady se sídlem v Prosmykách u Lovosic. O tom, kam odvezený vytříděný i ten nevytříděný odpad putuje, jsme si povídali s jednatelem společnosti BEC odpady Dr. Ing. Ivo Mičkem.

Čím se společnost BEC odpady zabývá?

Svážíme veškerý tříděný komunální odpad a dál ho u nás třídíme. Původně jsme třídili jen plasty, ale rozšířili jsme svou činnost, takže nyní třídíme i papír. Zároveň vedeme statistiku. Na jejím základě město získává finanční bonusy od firmy EKO-KOM. Ta platí městu finanční odměnu za každou tunu vytříděné složky podle našeho hlášení a podle sazebníků stanovených EKO-KOMem městu . Čím více se vytřídí, tím víc peněz dostane město prakticky zpátky.



Jakým způsobem je nastaven sběrný systém na Litoměřicku?

Nyní se dělí na papír, sklo, plast a případně bioodpad s tím, že do plastů se dnes dávají i takzvané tetrapaky. Před dvěma lety jsme zahájili nový projekt, je celkem úspěšný. Třídění bioodpadu na Litoměřicku. Teď bude na rozhodnutí města, jak bude chtít v této službě pokračovat. Někde mají zvláštní kontejnery na tetrapaky. U nás to přijde na třídící linku, kde to zaměstnanci vytřídí zvlášť, takže je to v podstatě v jedné komoditě.

Mohl byste popsat následné nakládání s odpadem?

Auto, které objede svozovou trasu, odpad zváží, a pak ve třídící hale vysype. Například u plastu se nejprve vyndá polystyren. Na pásu vytřiďují základní komodity – čirá a barevná fólie, duté obaly, to jsou jary, prací prášky. Pak jsou tu PET lahve, které se dělí na barevné – modré a zelené a čiré. Vytříděný odpad je slisovaný do balíků a v transportní dávce expedován k dalšímu zpracování. Tetrapaky jsou odváženy do společnosti EKO-KOM, která je expeduje dál, protože v České republice není zařízení, které by zpracovávalo samotné tetrapaky. Určité procento odpadů je nevytříditelné. Tento odpad projede do lisovacího kontejneru a je dál ekologicky likvidován.



Jakým způsobem nakládáte s papírem a sklem?

Papír vozíme zvlášť od průmyslových zákazníků, například velkých obchodních řetězců, odkud je už prakticky vytříděný. Jde většinou o kartonovou lepenku. To se slisuje a může se to dál expedovat. Z ostatního papíru se vyndá nepotřebné, slisuje se a dál expeduje. Sklo se přiveze, vysype se na hromadu a při transportním množství se nakládá nakladačem do velkých dvacetitunových aut, která ho vozí ke zpracovatelům, kde se zpracovává znovu na výrobu skla.



Novinkou je třídění takzvaného bioodpadu.

Bioodpad kdysi končil v nádobách na netříděný odpad, nebo ve volné přírodě. Dnes končí v hnědých nádobách, které se vyvážejí jednou za dva týdny a jsou přizpůsobené, aby odvětrávaly a nedocházelo k zápachu. Bioodpad se odváží do kompostárny. Ze zbytků z kuchyně sem patří zkažená zelenina a ovoce, slupky od brambor. Něco jiného je takzvaný gastroodpad, tedy zbytky z jídla typu knedlíky a maso. To by tam končit nemělo. Na gastroodpad máme také nový projekt, který jsme nedávno zahájili. Je to služba určená pro restaurace, školy, školky, jídelny, vyvařovny. Těm poskytujeme speciální nádoby se speciálně uzavíratelným víkem a svážíme to speciálním vozem.