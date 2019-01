Litoměřicko – O další dva metry by měla hladina Labe stoupnout během soboty a neděle.

Velká voda na Litoměřicku - pátek 14. ledna 2011 - Teplá, Vlastislav, Třebenicko. | Foto: Deník/Karel Pech

Vodohospodáři doufají, že bude řeka v regionu kulminovat v neděli na zhruba osmi stech centimetrech na ústeckém vodočtu. Na Litoměřicku to znamená překročení třetího povodňového stupně.



Žalhostice: v pátek začala evakuace dvaceti lidí

Nejzávažnější situace nastala již v pátek odpoledne v Žalhosticích. Své domovy museli opustit první obyvatelé, které voda ohrožovala.



„Týká se to dvaceti lidí. První paní jsme stěhovali v pátek, další pravděpodobně v sobotu. Chceme být připraveni. Všichni budou u příbuzných, ale v případě potřeby máme připravenou školu, která by sloužila jako nouzová střecha nad hlavou. Pokud Labe v Ústí překročí osm metrů, budeme stěhovat dalších šest domů,“ uvedla starostka Žalhostic Alena Vacková.



Křešice: Protipovodňová stěna k ničemu

Velice nepříjemné překvapení přišlo pro obyvatele Křešic, kde byla uplynulých několik měsíců budována protipovodňová stěna za několik desítek milionů korun. Stěnu však nyní stavět nebudou, není kompletní.

„Protipovodňová ochrana obce bohužel zatím není kompletní, zatím nebyla zcela dokončena, proto ji nevyužijeme. V pátek jsme vyhlásili II. stupeň povodňové aktivity, v sobotu očekáváme třetí. Nemůžeme vyloučit i evakuaci několika domů,“ uvedl Ondřej Štědrý, křešický místostarosta.



Například ve Štětí bude zaplaveno nábřeží a přilehlé domy. V Litoměřicích bude pod vodou patrně část Písečného a Střeleckého ostrova, v Lovosicích lesopark Osmička a sportovní areál včetně zimního stadionu. Problémy jsou očekávány ale také z další strany, od Ohře.



V Budyni nad Ohří vyhlásili v pátek třetí povodňový stupeň a očekávají další vlnu z vodní nádrže Nechranice, která do regionu dorazí v sobotu dopoledne. Evakuace možná čeká některé obyvatele obce Písty.



V celkovém úhrnu by tyto povodně neměly překonat ty z roku 2006, voda by měla být zhruba o metr níže.

Na Třebenicku se rozvodnila Modla

Ve Vlastislavi a Teplé se ze svého koryta vylila Modla. Voda se rozlila do polí a přetékala přes místní komunikace. „Nejhorší to bylo v ranních hodinách. Odpoledne začala voda opadat. Problém nám tu způsobovala hlavně ledová kra vzniklá nad obcí v době krátkodobé oblevy, kterou nám pomohla třebenická firma těžkou technikou rozbít, aby mohla voda z polí odtékat. Nyní situaci sledujeme, ale nejhorší máme za sebou,“ popsala situaci starostka obce Vlastislav Marie Kubíková.



Voda, která se z polí řinula přes komunikaci, si našla cestu do řeky Modly. Ta se rozvodnila a v obci Teplá zaplavila část zahrad a stavení ve svém okolí.



Lovosice: přípravy na víkend

V Lovosicích se připravují na víkend, kdy má kulminovat Labe. Městký rozhlas upozornil obyvatele v ulicích Terezínská, Zámecká, Přívozní a dalších, aby vyklidili sklepní a přízemní prostory. Zde očekávají kulminaci řeky v neděli.

„Za dopoledne stoupla voda o 40 centimetrů. Vyklízíme rybářské chatky, jachtařský klub, basketbalovou halu a zimní stadion, kde jsou i byty. Očekáváme, že před stadionem bude přibližně půl metru vody, tak aby se tudy dalo procházet, postavíme zde v sobotu dopoledne trubkové lešení pro provizorní lávku,“ sdělil vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města Lovosic Martin Dlouhý.



Litoměřice: Voda na Střeleckém ostrově

V Litoměřicích byla stoupající hladina Labe na první pohled viditelná na Střeleckém ostrově a Lodním náměsti. Zde Technické služby města Litoměřic s pracovníky z Povodí Labe pomocí jeřábu vyzvedli a odvezli přístavní molo. Na postupné zvyšování hladiny Labe se v pátek připravoval i litoměřický Jachetní oddíl TJ Slavoj.

„Pokud se voda zvedne ještě tak o 1,30 m, budeme mít vodu tak 10 centimetrů nad úrovní podlahy, takže všechno, co stojí na zemi, musí pryč. Máme tu lodě za sto tisíc až milion a ty nemůžou zůstat v hangárech. Přemísťujeme je po Střeleckém ostrově na volné prostranství, připevňujeme je lany ke stromům, řetězy ukotvujeme. Menší lodě, vysokozdvižný vozík a další mobilní techniku přesouváme do haly na Zahradě Čech, zapůjčené od společnosti Výstavy,“ přiblížil dění předseda jachetního oddílu Jiří Červín, který dodal, že zatím stále řeší co udělat s dalšími věcmi, jako jsou několik desítek kilogramů těžké motory.

Michal Závada, Kateřina Bizzarri