Lovosice – Teplem z nitra země v Lovosicích topit nebudou.

Lovosice - ilustrační foto. | Foto: meulovo.cz

Zdejší radní totiž na svém 22. jednání doporučili zastupitelstvu města Lovosice upustit od záměru realizace projektu „Geotermální vrt - zdroj tepelné a elektrické energie“ na území Města Lovosice.



Podle zdejší starostky Lenky Lízlové Tomanové hovořilo proti záměru několik důvodů. „Jedním z nich bylo hlavně to, že tento projekt už běží v blízkých Litoměřicích a nebylo by jednoduché na realizaci geotermálního vrtu sehnat prostředky,“ vysvětlila Lízlová Tomanová. Návrhem radních se zatím zastupitelstvo nezabývalo, tento bod do programu posledního jednání nebyl zařazen.



Podle Vlastimila Myslila, který se geotermálním průzkumem zabývá, by měl lovosický vrt po technické stránce „šanci na život“.

„Na jižním a jihozápadním okraji města byl v minulosti realizován geofyzikální průzkum, který zde potvrdil pokračování takzvaného Litoměřického zlomového pásma a identifikoval vhodné úseky pro umístění hlubokých vrtů,“ uvedl.

Podle Myslila by v Lovosicích bylo možné tepla využít jak pro získání tepelné, tak případně i následně vyrobené elektrické energie.