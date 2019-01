Litoměřicko – Desítky kusů techniky na silnicích a chodnících v celém regionu nestačily.

Dopravní nehoda mezi Terezínem a Hrdly - pondělí 29. listopadu 2010. | Foto: Deník/Karel Pech

První sníh na Litoměřicku způsobil vážné problémy především na silnicích. Jen do ranních devíti hodin policisté řešili jedenáct dopravních nehod!

Mnohdy šlo i o dramaticky vypadající situace.

Například na silnici z Terezína do Doksan zřejmě nepřizpůsobil řidič stříbrného vozu Hyundai rychlost stavu a povaze vozovky a jeho vůz skončil na střeše. Nehoda se obešla bez zranění. Ve stejné poloze – na střeše – zůstal další vůz po nehodě krátce po půl dvanácté. Tentokrát u Hoštky. Opět bez zranění.



„Do 15 hodin máme nahlášeno 16 dopravních nehod. Při nich došlo k jednomu zranění. Řidiči bourali hlavně v ranních hodinách a dopoledne,“ informoval Jaromír Galia, vedoucí litoměřické dopravní policie.



Problémy měli řidiči také na dálnici D8. „Ranní cesta byla velice náročná. Mezi Lovosicemi a Prahou jsem viděl šest aut v příkopu,“ uvedl šestadvacetiletý Martin, který dojíždí každý den do Prahy za prací.



Řidiči by si měli na sníh na silnici spíše zvyknout, zlepšení není v předpovědi.



Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu uvádějí, že v úterý by se měly teploty v regionu pohybovat opět pod bodem mrazu. Vyskytnout se mají občasné sněhové přeháňky. Ve středu by teploty měly výrazněji klesnout, až k –10°C, v odpoledních hodinách by mělo přijít silnější sněžení.

Ve středu večer očekávají meteorologové, že by v regionu mohlo napadnout až 10cm nového sněhu. Technické služby ve městech Litoměřicka první sníh zvládly většinou bez potíží.

„Roudnické městské služby (RMS), které mají úklid v ulicích města na starosti, zatím zvládají sníh bez problémů. Starají se přitom celkem o 40 km silnic a již druhým rokem také o 53 km chodníků. Najdou se ale Roudničané, kteří si před svým domem stále uklízejí sami,“ sdělil Tomáš Pokorný, mluvčí roudnické radnice.

Některé pondělní nehody:

7.40 kamion narazil do oplocení, Čížkovice

8.34 silnice I/15 u Horních Řepčic před odb. na Soběnice, předjíždějící vozidlo se bočně střetlo s nákl. autem, viník z místa ujel

8.36 nehoda nedaleko Lovečkovic, nákl. auto zůstalo stát na krajnici nakloněné na strom

8.36 nehoda dvou os. aut u Levína, bez zranění

9.14 nehoda dvou osobních vozů u Křešic, bez zranění

10.37 střet traktoru a osobního vozu Siřejovice – Keblice

11.33 nehoda bez zranění, auto na střeše u Hoštky



Rozvážně, s rozestupy a na zimních gumách

(poznámka Michala Závady)

Je to už v podstatě tradice. Krátce po napadnutí prvních centimetrů sněhu se objeví desítky článků ve všech druzích médií o zaručených typech, jak jezdit v zimě a nenabourat. Všechny tyto materiály představují nové, převratné rady, které už samy o sobě vaše auto udrží na silnici za všech okolností. Rady, které samozřejmě řidič, který absolvoval autoškolu a čas od času na silnici vyrazí, nemůže znát.

Litoměřická redakce Deníku se dosud držela dál od těchto témat; spíše se snažíme informovat o tom, co se děje a kde si mají řidiči dát pozor. Abychom však nestáli zcela stranou současným trendům, dáme několik převratných rad alespoň zde.

Tak tedy: opatrně a rozvážně jezděte na zimních pneumatikách, před svým vozem udržujte na silnici náležité rozestupy a… Teď už bez nadsázky, šťastnou cestu všem. Buďte na silnicích opatrní!