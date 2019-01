Křešice /AKTUALIZOVÁNO/ – 34 tun oceli a hliníku prošlo během dvou dnů rukama dobrovolných hasičů v Křešicích.

Nová protipovodňová opatření v Křešicích. | Foto: Deník/Karel Pech

Jejich úkolem bylo instalovat mobilní zábrany na dokončené betonové zdi. Výsledek? Téměř kompletní protipovodňová opatření obce, která mají chránit obec před dvacetiletou vodou.

187 milionů korun

Stavba opatření za více než 187 milionů korun je téměř dokončena a úkolem obce je zajistit všechny ostatní náležitosti pro její využití.

Hlavní odpovědnost padne na místní sbor dobrovolných hasičů, jehož úkolem je sestavit při ohrožení obce mobilní části hráze. „V takovém případě bude naším úkolem organizovat montáž mobilních hrází, protože nikdo jiný tady na to není,“ uvedl velitel jednotky SDH Křešice Miroslav Mrva.



Nemají techniku

Jak vysvětlil, sbor bude muset s obcí dořešit řadu záležitostí, týkajících se zajištění této ochrany. „Musíme uzavřít smlouvu s obcí. Potřeba bude také technika, protože v krizových situacích se nemůžeme spoléhat na řešení dopravy přes soukromníky,“ vysvětlil velitel.



Stačí lidské síly?

Přestože samotná instalace mobilních prvků by měla být v lidských silách, bez techniky se zřejmě neobejde. Všechen materiál o celkové váze několika desítek tun bude uskladněn v pěti kontejnerech na obecním úřadě.



V případě hrozících povodní budou potřeba každé ruce a hasiči se stanou hlavním organizátorem celé akce. „Dostali jsme školení přímo od zhotovitelské firmy. Montáž je poměrně jednoduchá. Našroubují se slupice, do kterých se pak napasují hliníkové profily,“ vysvětlil Mrva. Slupice (pozinkované ocelové stojky) mají zhruba sto kilogramů, hliníkové zátarasy jsou o něco lehčí.



Vedoucí tým

„Z členů SDH jsme sestavili určitý tým lidí, který bude instalaci mobilních zábran řídit. Systém kdy a kde se bude co montovat teprve zpracujeme na základě doporučení odborné firmy,“ vysvětlil starosta Křešic Václav Kovařík s tím, že jednotlivé detaily včetně zajištění techniky budou zapracovány do plánu protipovodňové ochrany. V plánu budou stanovena také námětová cvičení hasičů zaměřená na instalaci hrází.



Hasiče ocení

Jak starosta naznačil, kompetence pro výstavbu protipovodňových stěn obec přenechá hasičům a jako zřizovatel jim zajistí patřičné podmínky a ohodnocení.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE KŘEŠICE V ČÍSLECH A DATECH

187 287 672,61 Kč – výherní cena PPO z výběrového řízení

20 letá voda max. – proti takové povodni mají PPO Křešice ochránit

2328,72 m – celková délka protipovodňových opatření (PPO),

z toho 255 m je celková délka mobilních hrazení, 183 m celková délka kombinace mobilních hrazení a pevných zdí, 1778,71 m celková délka pevných zdí a 112,01 m celková délka terénních úprav.

1684 m2 – celkový zábor prostranství pro stavbu PPO

červenec 2005 – dokončení studie proveditelnosti – Hydroprojekt Praha

11.dubna 2007 zastupitelstvo schválilo koncepci ochrany

10.července 2007 podána žádost na územní rozhodnutí

7.října 2008 – rozhodnutí o umístění stavby – nabytí právní moci

23.ledna 2009 – vydáno stavební povolení na stavbu PPO

Na sestavení plánu mají Křešičtí ještě čas. Termín dokončení protipovodňových opatření je až v polovině roku 2011. Vše ale nasvědčuje tomu, že práce bude hotova dříve. „Stavba je z 90 % hotová, zbývá ještě dořešit komplikace u Blatenského potoka,“ přiblížil Jiří Šikula, který provádí inženýrskou činnost pro investora stavby – státní podnik Povodí Labe.



Podle jeho upřesnění se jedná o průnik spodních vod přes Blatenský potok. V tomto místě byla umístěna larsenová stěna, což se ukázalo jako nedostačující. Zhotovitel tady proto připravuje jímku na případné odčerpávání vody.



Lidé hrázi nevěří, ale doufají v ní

V tom, zda protipovodňová opatření obec nakonec ochrání, se lidé neshodují. Všichni ale doufají, že v případě potřeby pomůže.



„Myslím si, že je to na nic. Z jedné strany se dělají čtyřmetrové stěny, ale voda může přijít jinudy, třeba od Oken,“ vyjádřil svou nedůvěru starší muž, přihlížející instalaci zábran. I další obyvatelé jsou skeptičtí.



„Tato zeď jsou vyhozené peníze. Pokud přesáhne voda přes ní, jsme v koncích,“ říká Václav Linhart a ukazuje, kam až voda vystoupala v roce 2002. Tehdy se utopilo celé přízemí jeho domu. Zároveň ale věří, že na častější vodu to postačí. „Kdyby ta zeď tady byla v roce 2006, věřím, že by nás to ochránilo. Dvakrát za rok mám vodu do půli dvora,“ říká.