Litoměřicko – Obyvatelé v okolí rozvodněných potoků na Litoměřicku odklidili největší nepořádek, který přinesla velká voda, naopak občané obcí podél Labe se začali s napětím dívat na řeku.

„PŘES LÁVKU se voda začala valit v neděli kolem desáté hodiny večer. Předpověď hydrologů zněla, že stoupne o půl metru, takže jsme doufali, že to bude dobré. Naštěstí se tak stalo,“ říká starostka Žalhostic Alena Vacková. | Foto: Deník/Karel Pech

Již od soboty, kdy udeřily největší přívaly vody, hladina Labe hodinu od hodiny stoupala. Nyní si starostové obcí a lidé bydlící při březích Labe konečně oddychli. Voda jde pomalu dolů.



Zaplavená lávka

Labe se rozlilo například v Žalhosticích, kde se voda vyšplhala až přes lávku na ostrov. Výš se naštěstí nedostala.



„Bydlím tady už dvacet let a dovedu to odhadnout. Pokud se voda dostane k sedmému schodu, je zle. Dnes dosáhla na třetí. Tentokrát mě to tedy příliš neznepokojilo, dcera ale měla obavy,“ říká paní Emílie Čížková, která bydlí v nejníže položeném domě v Žalhosticích.

Její dům, ze kterého v roce 2002 zůstala nad hladinou jen špička komína, se stal zdejším ukazatelem hladiny Labe.



Jak informovala starostka Žalhostic Alena Vacková, voda zalila také cyklostezku do Litoměřic.

Žádné větší potíže voda nezpůsobila ani ve Velkých Žernosekách a Křešicích.



„Pod vodou byl pouze přívoz a kotviště, žádné škody na domech občanů nejsou. Voda se tak vysoko nedostala. Máme také spolehlivou kanalizaci s protipovodňovými klapkami,“ informovala starostka Velkých Žernosek Ludmila Pafelová.



Podobné to bylo i v Křešicích, kde Labe rovněž nic nezpůsobilo. „Sledovali jsme to, protože srpen v nás vyvolává vzpomínky na rok 2002, Labe ale zůstalo na prvním povodňovém stupni,“ říká starostka Ludmila Juříková.



Podle prognózy vodohospodářů by mělo Labe dále klesat. „Labe už kulminovalo a jde dolů. Na ráno v Ústí předpokládáme hladinu 520 až 530 cm,“ informoval Lukáš Landa z Povodí Labe.



Pokud věc neovlivní počasí, neměla by řeka dále stoupat, klesá totiž i Vltava.