Lovosicko /FOTOGALERIE/ – Rozsáhlé staveniště hned na několika frontách. Tak nyní vypadá budování dálnice D8 v okolí Lovosic.

Každý den zde pracuje v průměru pět set lidí, v některých dnech je však jejich počet ještě o dvě stě více.



„Harmonogramy upravujeme podle toho, jak získáváme stavební povolení. Nyní to vypadá celkem dobře. V prosinci 2010 zprovozníme křižovatku u Lovosic. V závěru roku 2011 potom sjezd u Bílinky, čímž se dálnice dostane za Lovosice, Vchynice i obec Bílinku. V závěru roku 2012 by pak měla být dálnice v úseku Lovosice – Řehlovice dokončena,“ vypočítává Pavel Lány z Ředitelství silnic a dálnic ČR, který má dostavbu D8 ve zmiňovaném úseku na starost.



Již před koncem letošního roku by tedy měla dálnice končit opět v Lovosicích u mostu, který překlenuje hlavní silnici směrem na Třebenice a Most.



Nový dálniční most je zde před dokončením. Ve stejné fázi je také nádrž budovaná v prostoru této křižovatky. „Ta bude sloužit k zadržení vody, která při deštích po dálnici poteče. Mezi Lovosicemi a Řehlovicemi jsou takové nádrže tři,“ upřesňuje Pavel Lány.

Rychle pokračuje také výstavba mostu nad Vchynicemi a v jeho okolí. Na úsek mezi výše popsanou lovosickou křižovatkou a začátkem vchynického mostu bylo zapotřebí přemístit obrovské množství zeminy k vytvoření odpovídajícího násypu. „Z prostoru nad Bílinkou sem nákladní vozy postupně přemisťují půl milionu kubíků zeminy,“ přibližuje Pavel Lány.



Stavba dálnice se citelně dotkla právě Vchynic. ŘSD se však obyvatelům snaží vše vynahradit. Před časem vybudovaný provizorní chodník z Lovosic do Vchynic na místě zůstane. Stejně tak socha sv. Václava u silnice ve směru Bílinka, která měla být přesunuta.



„Na chodník si lidé zvykli, odstraňovat jej nebudeme. Přepracovali jsme projekty tak, aby socha mohla zůstat na svém místě. Ve Vchynicích nyní stavíme také nové fotbalové šatny a přístupovou cestu. Mimo jiné jsme tu vybudovali nové vedení potoka a část komunikací,“ dodává Pavel Lány.