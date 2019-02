Litoměřicko – Slibované poutače na turistické cíle, které měly být rozesety podél silnic už loni, stále nejsou.

JEDINÁ cedule, stojící u dálnice, zve k návštěvě Litoměřic. Její instalaci financovalo město ze svého. | Foto: Deník/Karel Pech

S jejich instalací se začne zřejmě až v době, kdy budou kasteláni trhat poslední vstupenky a v zámcích před zimou naposledy zarachotí klíče. Dokončení dlouho očekávaného projektu, na něž získal Ústecký kraj dotace z Regionálního operačního programu Severozápad, totiž nastane nejdříve na konci letošní turistické sezony.



Ačkoliv výběrové řízení na dodavatele cedulí začalo podle archivu Deníku už v září 2009, žádné poutače zatím k silnicím osazeny nebyly.



Duben: Rada kraje vybírala zhotovitele

Situace se jevila příznivější v dubnu 2010, kdy krajský úřad informoval o průběhu řízení. „Radní Ústeckého kraje projednávali a schvalovali dodavatele a zhotovitele zakázky Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje. V celém kraji by mělo přibýt na čtyři stovky značení lákajících k dvaapadesáti turistickým cílům,“ informovala tehdy mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. Dodala, že k osazení cedulí by mělo dojít co nejdříve, vzhledem k tomu, že turistická sezona už začala.



Červenec: řízení ukončí až v srpnu

Během uplynulých měsíců se u silnice neobjevila ze slibovaných cedulí ani jediná. Zhotovitel totiž ve skutečnosti zřejmě vybrán není. Jak se Deníku podařilo zjistit, mělo by se tak stát až v průběhu srpna.



„Abych pravdu řekl, jsem teď na dovolené a nevím přesně, jak to s cedulemi vypadá,“ řekl Deníku radní Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu Radek Vonka.

S dotazy jsme se tedy na jeho doporučení obrátili na odbor regionálního rozvoje krajského úřadu – oddělení cestovního ruchu. Vedoucí oddělení Jiří Válka i vedoucí odboru Zuzana Kadlecová, kteří mají projekt kulturně turistického značení na starost, jsou však podle informací z odboru až do konce července na pracovní cestě v Číně.

V jaké fázi je skutečně výběrové řízení, sdělila Deníku radní kraje pro památkovou péči Jana Ryšánková.



„Jiří Válka mě informoval, že výběrové řízení běží už od února, ale protože se jedná o nadlimitní výběrové řízení, trvá půl roku. Je to zakázka za 6,5 milionu korun a jsou u ní stanoveny dlouhé lhůty. Řízení by mělo proběhnout během července a v srpnu by měla rada vybrat zhotovitele. Pak mají firmy ještě lhůtu na odvolání,“ uvedla Ryšánková s tím, že podle Války by se mohlo začít s výrobou a osazováním cedulí nejdříve v září či v říjnu. Výběrové řízení totiž uspíšit nelze.



Kasteláni: Budou pozdě, ale přece

Kasteláni zámků na Litoměřicku na nové poutače čekají již dlouho.



„Zatím nevíme nic. Pokud budou cedule na podzim, je to už na konci sezony. Vydrželi jsme to bez nich dlouho a věřím, že to ještě do konce sezony vydržíme. Snad už příští rok budou osazené,“ říká kastelánka Státního zámku Ploskovice Jana Zimandlová.



„Pro letošek už asi nebudou moc platné, ale pomohou nám v příštích sezonách. Jen ať už se konečně objeví, byť to bude v září nebo v říjnu. Vždyť už je to tristní, jak na ně čekáme dlouho,“ komentoval současnou situaci kastelán Státního zámku Libochovice Ladislav Pešek.



Trpělivost kastelánů vydrží déle než kalendář - poznámka Zdeňky Studené

“Pozdě ale přece“ se snad dočkají správci památek informačních tabulí, které mají přilákat turisty do jejich bran. Tedy alespoň v případě, že se kraji podaří konečně dokončit započatou práci a slíbené cedule dodat. Ústecký kraj je podle Národního památkového ústavu jediný, kde cedule dosud chybí. Člověk by přitom zmatky očekával spíše u „novinek“, kdy si úředníci s mnoha výmysly a nařízeními často nevědí rady. Ale u instalace normovaných a schválených značek, které jsou už rozesety po celé republice? To je přinejmenším divné.



Potíž je v tom, že zmatek zřejmě není kolem cedulí, nýbrž ve výběrovém řízení. Úředníci se za rok nedobrali k výsledku tak samozřejmé práce, jakou dělají dnes a denně. Že by v tom byl nějaký nový výmysl či nařízení, se kterým si opět neví rady?



Doufám společně s kastelány, že se jim podaří záležitost konečně uzavřít. A pokud zase zklamou, mají vlastně další půlrok na výběrové řízení, než začne nová sezona.