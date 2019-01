Litoměřice /FOTOGALERIE/ – Čajovna Hóra a komunikační prostor Okamžik jsou od nynějška bezbariérové. Diakonie ČCE otevřela v úterý nový nájezd do tohoto svého zařízení.

Stejně jako při zahájení sbírky, z níž bylo vybudování bezbariérového přístupu financováno, byl hlavním hostem handicapovaný herec Jan Potměšil. Tentokrát ale nebylo třeba silných mužů, kteří by ho vynesli, nahoru se dostal vlastními silami.



„Když jsme tu byli minule, cítil jsem příjemné brnění, že se tu chtějí do toho pustit a že jsou tady lidé vstřícní tomuto nápadu. Samozřejmě ale vím, že od té myšlenky k realizaci je poměrně daleko. Chci proto moc poděkovat všem, kteří se na vybudování tohoto nájezdu podíleli. Díky nim se sem i my, kteří máme vozík, můžeme dostat vlastními silami,“ uvedl Jan Potměšil.