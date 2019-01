Litoměřicko – Jaká budou vína ročníku 2010 z litoměřické vinařké podoblasti? Tak pěkná jako z loňského roku?

PRÁCE ve vinici, konkrétně upevňování výhonů vinné révy a chemické ošetření, provádí v současné době Zdeněk Vybíral hospodařící na zhruba sedmi hektarech vinohradů v okolí Malých Žernosek. | Foto: Deník/Karel Pech

O množství a především o kvalitě za několik měsíců sklizených hroznů rozhodne počasí v těchto dnech a příštích týdnech. Vinná réva totiž začíná kvést. „Potřebujeme, aby nepršelo do květu, to by bylo špatné,“ říká maložernosecký vinař Zdeněk Vybíral.



Vinaři nyní s napětím očekávají, zda bude sušší a teplejší počasí alespoň do konce června, kdy by měla réva odkvétat. Pokud by přišly další deště, hrozila by slabší úroda, jak tomu bylo například v loňském roce u některých modrých odrůd.



„Zatím to nevypadá špatně, plísňovým chorobám se úspěšně bráníme, mírně nás potrápili škůdci, jinak je vše zhruba o deset dní zpožděno,“ říká Jan Podrábský, ředitel roudnického Lobkowiczkého vinařství.

Současnou hlavní starostí vinařů je včas dokončit podlom a pokračovat s ochranou vinohradů.

„Vše přišlo najednou, vydatně pršelo a následně bylo teplo, réva rychle vyrostla, máme co dělat, abychom vše nutné včas zvládli,“ dodává Zdeněk Vybíral, který se soustředí hlavně na výrobu bílých přívlastkových vín.