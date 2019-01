Ústecký kraj - Předvolební rétorika stran bývá totožná: uděláme pro vás voliče všechno. Co ve skutečnosti vědí o Ústeckém kraji? V testu Deníku odpovídali lídři spatra bez přípravy.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Ústecký kraj – Od lídrů kandidujících stran jsme chtěli vědět:



1) Počet obyvatel v kraji

2) Nejvyšší bod kraje

3) Cenu jízdenky MHD v krajské metropoli

4) Počet okresů v kraji

5) Aktuální míru nezaměstnanosti v kraji

6) Nejúspěšnějšího sportovce kraje roku 2009, kterého ve stejnojmenné anketě nominovaly hlasy čtenářů Deníku, politiků a sportovců

7) Kolik stojí litr polotučného mléka a bochník šumavského chleba

A nakonec jsme se ještě zeptali:



A) Bydlíte v Lounech a v noci vás přepadnou vážné zdravotní potíže - kam pojedete do nemocnice? Myslíte, že dostupnost zdravotní péče v Ústeckém kraji je optimální?



B) Děčín potřebuje dálniční přivaděč. Všechny varianty zavrhli ekologové. Máte pro Děčín řešení?

Jiří Paroubek, ČSSD



1) Asi 830 tisíc

2) V rámci celého Českého středohoří to je Milešovka.

3) Něco okolo dvaceti korun, ale nejel jsem tam nikdy.

4) Sedm

5) Nyní je pod 14 procent, ale v průměru se pohybuje v tomto roce okolo 14 procent.

6) Toto netuším.

7) Tak přiznám se, že samozřejmě nakupuji, ale přesnou cenu chleba a mléka zde neznám.



Odpověď na otázku A)

V tomto případě bych využil nemocnici v Lounech, která nabízí běžnou akutní péči. V případě vážnějších komplikací pro tyto účely slouží nemocnice v Mostě, která je specializovaná ve více oborech. Myslím, že v Ústeckém kraji je v zásadě dostatek zdravotních zařízení. Je však třeba neustále zlepšovat jejich péči a hlavně zabránit privatizaci. ČSSD na konci roku převzala odpovědnost za krajská zdravotnická zařízení a dosáhla nejen vyrovnaného hospodaření, ale i značného materiálního a personálního zlepšení. Důvodem tohoto výrazného zlepšení je základní filozofie sociální demokracie, že zdravotnictví není byznys, ale nezisková služba, byť provozována akciovou společností. Po příchodu ČSSD do vlády bude možné přeměnit akciovou společnost Krajská zdravotní na společnost neziskovou. Zatím tomu ministerstvo zdravotnictví brání.



Odpověď na otázku B)

V našem programu pro Ústecký kraj je pamatováno také na zlepšení dopravy tak, aby byla rychlá a kvalitní. Prvořadým úkolem v této oblasti je dostavba dálnice D8 Praha – Drážďany v šestnáctikilometrovém úseku přes České středohoří, modernizace rychlostních komunikací R6, R7 a R13 a také výstavba dálničního přivaděče 1/13 Knínice – Děčín s pokračováním na 1/30 směrem na Liberec. Se stavbou tohoto přivaděče tedy určitě počítáme. Jsme připraveni o něm s ekology znovu jednat a nalézt co nejrychleji řešení. 1) Asi 830 tisíc2) V rámci celého Českého středohoří to je Milešovka.3) Něco okolo dvaceti korun, ale nejel jsem tam nikdy.4) Sedm5) Nyní je pod 14 procent, ale v průměru se pohybuje v tomto roce okolo 14 procent.6) Toto netuším.7) Tak přiznám se, že samozřejmě nakupuji, ale přesnou cenu chleba a mléka zde neznám.V tomto případě bych využil nemocnici v Lounech, která nabízí běžnou akutní péči. V případě vážnějších komplikací pro tyto účely slouží nemocnice v Mostě, která je specializovaná ve více oborech. Myslím, že v Ústeckém kraji je v zásadě dostatek zdravotních zařízení. Je však třeba neustále zlepšovat jejich péči a hlavně zabránit privatizaci. ČSSD na konci roku převzala odpovědnost za krajská zdravotnická zařízení a dosáhla nejen vyrovnaného hospodaření, ale i značného materiálního a personálního zlepšení. Důvodem tohoto výrazného zlepšení je základní filozofie sociální demokracie, že zdravotnictví není byznys, ale nezisková služba, byť provozována akciovou společností. Po příchodu ČSSD do vlády bude možné přeměnit akciovou společnost Krajská zdravotní na společnost neziskovou. Zatím tomu ministerstvo zdravotnictví brání.V našem programu pro Ústecký kraj je pamatováno také na zlepšení dopravy tak, aby byla rychlá a kvalitní. Prvořadým úkolem v této oblasti je dostavba dálnice D8 Praha – Drážďany v šestnáctikilometrovém úseku přes České středohoří, modernizace rychlostních komunikací R6, R7 a R13 a také výstavba dálničního přivaděče 1/13 Knínice – Děčín s pokračováním na 1/30 směrem na Liberec. Se stavbou tohoto přivaděče tedy určitě počítáme. Jsme připraveni o něm s ekology znovu jednat a nalézt co nejrychleji řešení.

Josef Šenfeld, KSČM



1) 836 000

2) To jsem zapomněl. Klínovec…

3) 30minutová myslím 15 Kč.

4) Sedm

5) 14,1 %

6) Tipoval bych to na Davida Vršeckého z roudnického Buggyra týmu.

7) Litr polotučného mléka kolem 12 korun. Bochník tak 26 Kč.



Odpověď na otázku A)

Vím, že ambulantní pohotovostní péče je přímo v Lounech (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, pobočka Louny - zabezpečuje ambulantní pohotovostní a přednemocniční neodkladnou péči). Takže bych podle aktuální situace buď telefonicky (155) přivolal záchranku a nebo bych se sám dopravil do lounské pobočky Zdravotnické záchranné služby, která se nachází v objektu nemocnice Louny.

Konkrétně z pohledu Lounska není dostupnost zdravotní péče optimální. Nejbližší nemocnice Žatec je 24 km a Most 25 km. Dnes v Lounech z celé bývalé nemocnice zůstalo jen pár desítek lůžek následné péče. Lounský region je oblast se 30 000 obyvateli. Zrušením nemocnice má tak ztíženou dostupnost akutní zdravotní péče. Jakákoliv hospitalizace občanů je komplikovanější nejméně z pohledu dopravní dostupnosti. Je tak snížen životní komfort, který v samém důsledku má vliv na ochotu občanů setrvávat v této oblasti se všemi vlivy na budoucí prosperitu.

Řešením je vyzvat krajské zastupitelstvo k obnově akutní péče pro pacienty lounského regionu. Jako jedna z možností se jeví zpětná koupě nemocnice a polikliniky Ústeckým krajem.



Odpověď na otázku B)

Situace kolem přivaděče do Děčína je složitá, řeší se již kolem 30 roků. Vzhledem k rozložení města v údolí, dosud navržené varianty narážejí na složitosti v realizaci, ale podle zastupitelů za KSČM nejlepší variantou by byl přivaděč, který povede z části okrajem města a z části pod zemí středem podmokelské části Děčína a vyústí na nový most. Tato varianta však je poměrně nákladná a vzhledem k současné tíživé republikové finanční situaci připadá málo pravděpodobná.

Ostatní varianty vedou středem města a neřeší ekologii města (prašnost, zplodiny a hluk). Uvažovaná trasa takzvanou Kozí drahou (po železnici) již byla odvolána vzhledem k obnově trati, zejména z hlediska vojenskostrategického, nehledě na to, že zamoření obytné zástavby provozem vozidel by zůstalo. Nejdražší trasa přivaděče již před 3 lety zněla na 3,5 miliardy Kč, přesto si myslím, že pro město je to jediné řešení. 1) 836 0002) To jsem zapomněl. Klínovec…3) 30minutová myslím 15 Kč.4) Sedm5) 14,1 %6) Tipoval bych to na Davida Vršeckého z roudnického Buggyra týmu.7) Litr polotučného mléka kolem 12 korun. Bochník tak 26 Kč.Vím, že ambulantní pohotovostní péče je přímo v Lounech (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, pobočka Louny - zabezpečuje ambulantní pohotovostní a přednemocniční neodkladnou péči). Takže bych podle aktuální situace buď telefonicky (155) přivolal záchranku a nebo bych se sám dopravil do lounské pobočky Zdravotnické záchranné služby, která se nachází v objektu nemocnice Louny.Konkrétně z pohledu Lounska není dostupnost zdravotní péče optimální. Nejbližší nemocnice Žatec je 24 km a Most 25 km. Dnes v Lounech z celé bývalé nemocnice zůstalo jen pár desítek lůžek následné péče. Lounský region je oblast se 30 000 obyvateli. Zrušením nemocnice má tak ztíženou dostupnost akutní zdravotní péče. Jakákoliv hospitalizace občanů je komplikovanější nejméně z pohledu dopravní dostupnosti. Je tak snížen životní komfort, který v samém důsledku má vliv na ochotu občanů setrvávat v této oblasti se všemi vlivy na budoucí prosperitu.Řešením je vyzvat krajské zastupitelstvo k obnově akutní péče pro pacienty lounského regionu. Jako jedna z možností se jeví zpětná koupě nemocnice a polikliniky Ústeckým krajem.Situace kolem přivaděče do Děčína je složitá, řeší se již kolem 30 roků. Vzhledem k rozložení města v údolí, dosud navržené varianty narážejí na složitosti v realizaci, ale podle zastupitelů za KSČM nejlepší variantou by byl přivaděč, který povede z části okrajem města a z části pod zemí středem podmokelské části Děčína a vyústí na nový most. Tato varianta však je poměrně nákladná a vzhledem k současné tíživé republikové finanční situaci připadá málo pravděpodobná.Ostatní varianty vedou středem města a neřeší ekologii města (prašnost, zplodiny a hluk). Uvažovaná trasa takzvanou Kozí drahou (po železnici) již byla odvolána vzhledem k obnově trati, zejména z hlediska vojenskostrategického, nehledě na to, že zamoření obytné zástavby provozem vozidel by zůstalo. Nejdražší trasa přivaděče již před 3 lety zněla na 3,5 miliardy Kč, přesto si myslím, že pro město je to jediné řešení.

Petr Gandalovič, ODS



1) Kolem 854 tisíc lidí, tyhle věci se dají dohledat i ve Wikipedii.

2) Bod na Klínovci, který je vysoký 1244 metrů. Ačkoliv ne úplně jeho vrchol, protože ten už je v Karlovarském kraji.

3) Podle minut a podle věku, zlevněná 8 Kč na 30 minut a 10 Kč na 60 minut, potom základní 15 Kč na 30 minut a 19 Kč na 60 minut. SMS, tuším, stojí 15 Kč. Jsou tu ještě varianty na celý den a doplňkový prodej u řidiče, ale to už si nepamatuji. Přiznám se, že hodně jezdím autem.

4) Sedm přeci, Ústí, Litoměřice, Děčín, Teplice, Louny, Chomutov a Most.

5) Na konci března to bylo 14,1 procenta podle statistik.

6) Mám pocit, že to byl řidič tahačů David Vršecký, dvojnásobný mistr Evropy v této disciplíně.

7) Záleží na tom, kde to kupujete, jaký druh mléka nebo chleba a podobně. V Ústí se občas dá koupit bochník chleba i pod 20 Kč a mléko, odtučněné a trvanlivé pod 10 Kč. V supermarketech to není problém, horší je to u menších obchodníků.



Odpověď na otázku A)

Situaci v Lounech sleduji a uvědomuji si, jak těžce dopadá na občany tohoto města. Na druhé straně je třeba také vidět to, že ve větších nemocnicích je poskytována kvalitnější péče, neboť je možné zde koncentrovat potřebnou techniku a odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti. Je tedy třeba zvážit, zda dojezdovou vzdálenost je možné překonat ve prospěch této vyšší kvality. Projekt Krajské zdravotní zahájila ODS a je zřejmé, že se jednoznačně osvědčil jak co do kvality, tak ekonomické efektivity. Potvrzuje to i fakt, že oproti svým volebním slibům v něm ČSSD, která nyní vede kraj, pokračuje a rozvíjí jej.



Odpověď na otázku B)

V Děčíně je každá rada drahá. Nejsem místní, a proto nechci bez lokálních znalostí doporučovat nějakou variantu. Znám podobnou situaci ze Strážek či Chabařovic a vím, že nikdy nebude možné najít řešení, se kterým budou zcela spokojeni všichni. Každopádně vždy budu dávat přednost ochraně zdraví lidí před ochranou kytiček. 1) Kolem 854 tisíc lidí, tyhle věci se dají dohledat i ve Wikipedii.2) Bod na Klínovci, který je vysoký 1244 metrů. Ačkoliv ne úplně jeho vrchol, protože ten už je v Karlovarském kraji.3) Podle minut a podle věku, zlevněná 8 Kč na 30 minut a 10 Kč na 60 minut, potom základní 15 Kč na 30 minut a 19 Kč na 60 minut. SMS, tuším, stojí 15 Kč. Jsou tu ještě varianty na celý den a doplňkový prodej u řidiče, ale to už si nepamatuji. Přiznám se, že hodně jezdím autem.4) Sedm přeci, Ústí, Litoměřice, Děčín, Teplice, Louny, Chomutov a Most.5) Na konci března to bylo 14,1 procenta podle statistik.6) Mám pocit, že to byl řidič tahačů David Vršecký, dvojnásobný mistr Evropy v této disciplíně.7) Záleží na tom, kde to kupujete, jaký druh mléka nebo chleba a podobně. V Ústí se občas dá koupit bochník chleba i pod 20 Kč a mléko, odtučněné a trvanlivé pod 10 Kč. V supermarketech to není problém, horší je to u menších obchodníků.Situaci v Lounech sleduji a uvědomuji si, jak těžce dopadá na občany tohoto města. Na druhé straně je třeba také vidět to, že ve větších nemocnicích je poskytována kvalitnější péče, neboť je možné zde koncentrovat potřebnou techniku a odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti. Je tedy třeba zvážit, zda dojezdovou vzdálenost je možné překonat ve prospěch této vyšší kvality. Projekt Krajské zdravotní zahájila ODS a je zřejmé, že se jednoznačně osvědčil jak co do kvality, tak ekonomické efektivity. Potvrzuje to i fakt, že oproti svým volebním slibům v něm ČSSD, která nyní vede kraj, pokračuje a rozvíjí jej.V Děčíně je každá rada drahá. Nejsem místní, a proto nechci bez lokálních znalostí doporučovat nějakou variantu. Znám podobnou situaci ze Strážek či Chabařovic a vím, že nikdy nebude možné najít řešení, se kterým budou zcela spokojeni všichni. Každopádně vždy budu dávat přednost ochraně zdraví lidí před ochranou kytiček.

Miloš Zeman, Strana Práv Občanů Zemanovci



1) 650 až 700 tisíc

2) Milešovka, přes 800 metrů. Pokud se počítají i Krušné hory, ty jsou vyšší.

3) Vzhledem k tomu, že v Praze stojí 36 Kč, odhadoval bych, že v Ústí nad Labem je to něco málo pod 20 korunami.

4) Šest

5) 16 procent

6) Omlouvám se, jsem naprosto antisportovní typ, takže na tuto otázku nedokážu odpověď.

7) Mléko 15 korun a bochník šumavy okolo 20 korun.



Odpověď na otázku A)

Dostupnost zdravotní péče snad s výjimkou Prahy není v žádném kraji optimální, ale investice do zdravotních zařízení je investicí svého druhu, investicí, která snižuje nezaměstnanost, protože i zdravotní zařízení potřebují nový personál, a proto podporujeme v rámci veřejných zakázek výstavbu nových zdravotních zařízení, ale také škol, dopravní sítě, opravy kulturních památek, čističek odpadních vod a další investice, které zanechávají stopu v dějinách, zatímco populistická spotřeba za sebou nezanechává nic.



Odpověď na otázku B)

Ano, nevolit Stranu zelených. 1) 650 až 700 tisíc2) Milešovka, přes 800 metrů. Pokud se počítají i Krušné hory, ty jsou vyšší.3) Vzhledem k tomu, že v Praze stojí 36 Kč, odhadoval bych, že v Ústí nad Labem je to něco málo pod 20 korunami.4) Šest5) 16 procent6) Omlouvám se, jsem naprosto antisportovní typ, takže na tuto otázku nedokážu odpověď.7) Mléko 15 korun a bochník šumavy okolo 20 korun.Dostupnost zdravotní péče snad s výjimkou Prahy není v žádném kraji optimální, ale investice do zdravotních zařízení je investicí svého druhu, investicí, která snižuje nezaměstnanost, protože i zdravotní zařízení potřebují nový personál, a proto podporujeme v rámci veřejných zakázek výstavbu nových zdravotních zařízení, ale také škol, dopravní sítě, opravy kulturních památek, čističek odpadních vod a další investice, které zanechávají stopu v dějinách, zatímco populistická spotřeba za sebou nezanechává nic.Ano, nevolit Stranu zelených.

Martin Bursík, Strana zelených



1) 850 tisíc

2) To je vrchol na úpatí Klínovce.

3) Já jsem nejel v krajské metropoli. Tipnul bych 16 Kč.

4) Osm

5) V dubnu byla 13,4 %.

6) To bude nějaký hokejista, nevím který. Klepiš, to je příbuzný našeho kandidáta. (Smích)

7) Litr polotučného mléka cca 14,50 až 15 Kč, bochník šumavy 15 Kč.



Odpověď na otázku A)

Musel bych bohužel jet do Chomutova, nebo do Žatce. To, že zanikla nemocnice v Lounech, je chybou vedení tohoto města (ODS). Základní zdravotní síť kraje s 6500 zaměstnanci byla privatizována do akciové společnosti Krajská zdravotní a.s. Předsedou představenstva je kmotr Benda z ČSSD, v představenstvu se míchají politici ČSSD s politiky ODS. Výsledkem je korupční skandál, který vyšetřuje nejen policie a ministerstvo financí, ale také bruselský Antidefraudační úřad. Namísto nákupu zdravotnické techniky pro nemocnice ve výši 420 milionů korun nakoupili vybavení jen za 300 milionů a 120 milionů se ztratilo. Jenže jde o evropské fondy a to si Brusel nenechá líbit. Je to ostuda pro obě velké strany, které kraj ovládají a bohužel pro celý kraj a Českou republiku. Další důvod, proč nevolit v kraji kmotry z ČSSD či ODS, ale změnu.



Odpověď na otázku B)

Předložené varianty přivaděče D8 - Děčín byly špatné i proto, že kromě nepřijatelných zásahů do krajiny a výskytů zvláště chráněných druhů a ekosystémů rušily železniční trať tzv. Kozí dráhu. Proto jsem vydal jako ministr životního prostředí negativní posudek hodnocení vlivu na životní prostředí EIA a Kozí dráhu jsme zachránili. Na konci dubna po ní vyjely po třech letech vlaky, žluté od Student Agency. Jsem pro dostavbu přivaděče, ale za podmínky, že jeho část bude v tunelu. Moji experti na ministerstvu životního prostředí připravili spolu se správou CHKO České středohoří variantu, která je akceptovatelná z pohledu životního prostředí. Přivaděč by vedl v Jílovém a Libouchci v těsném sousedství železnice blíže k zástavbě. Pak by vystoupal nad Horní Oldřichov a vnořil se do cca 2 km dlouhého hlubokého tunelu, který by vyústil v městské části Děčína Chrochvice. Odhadované náklady jsou 5 až 6 mld. Kč. To je daleko citlivější a realističtější varianta než nesmyslný návrh na povrchové vedení přivaděče přes vilovou čtvrť Chrochvice tak, jak ji doposud prosazuje ministerstvo dopravy. 1) 850 tisíc2) To je vrchol na úpatí Klínovce.3) Já jsem nejel v krajské metropoli. Tipnul bych 16 Kč.4) Osm5) V dubnu byla 13,4 %.6) To bude nějaký hokejista, nevím který. Klepiš, to je příbuzný našeho kandidáta. (Smích)7) Litr polotučného mléka cca 14,50 až 15 Kč, bochník šumavy 15 Kč.Musel bych bohužel jet do Chomutova, nebo do Žatce. To, že zanikla nemocnice v Lounech, je chybou vedení tohoto města (ODS). Základní zdravotní síť kraje s 6500 zaměstnanci byla privatizována do akciové společnosti Krajská zdravotní a.s. Předsedou představenstva je kmotr Benda z ČSSD, v představenstvu se míchají politici ČSSD s politiky ODS. Výsledkem je korupční skandál, který vyšetřuje nejen policie a ministerstvo financí, ale také bruselský Antidefraudační úřad. Namísto nákupu zdravotnické techniky pro nemocnice ve výši 420 milionů korun nakoupili vybavení jen za 300 milionů a 120 milionů se ztratilo. Jenže jde o evropské fondy a to si Brusel nenechá líbit. Je to ostuda pro obě velké strany, které kraj ovládají a bohužel pro celý kraj a Českou republiku. Další důvod, proč nevolit v kraji kmotry z ČSSD či ODS, ale změnu.Předložené varianty přivaděče D8 - Děčín byly špatné i proto, že kromě nepřijatelných zásahů do krajiny a výskytů zvláště chráněných druhů a ekosystémů rušily železniční trať tzv. Kozí dráhu. Proto jsem vydal jako ministr životního prostředí negativní posudek hodnocení vlivu na životní prostředí EIA a Kozí dráhu jsme zachránili. Na konci dubna po ní vyjely po třech letech vlaky, žluté od Student Agency. Jsem pro dostavbu přivaděče, ale za podmínky, že jeho část bude v tunelu. Moji experti na ministerstvu životního prostředí připravili spolu se správou CHKO České středohoří variantu, která je akceptovatelná z pohledu životního prostředí. Přivaděč by vedl v Jílovém a Libouchci v těsném sousedství železnice blíže k zástavbě. Pak by vystoupal nad Horní Oldřichov a vnořil se do cca 2 km dlouhého hlubokého tunelu, který by vyústil v městské části Děčína Chrochvice. Odhadované náklady jsou 5 až 6 mld. Kč. To je daleko citlivější a realističtější varianta než nesmyslný návrh na povrchové vedení přivaděče přes vilovou čtvrť Chrochvice tak, jak ji doposud prosazuje ministerstvo dopravy.

Jaromír Drábek, TOP 09



1) No jasně, to vím: 840 tisíc.

2) Tak to je Klínovec, i když ne úplně jeho vrchol, protože ten už je v Karlovarském kraji.

3) Základní jízdenka stojí, tuším, 14 korun.

4) Sedm

5) Za konci března to bylo 14,1 procenta.

6) Tak to nevím. Rovnou říkám, že to není můj šálek kávy.

7) Chleba stojí asi 18 korun a mléko? Pro něj mě vždy posílá manželka, protože se jí to nechce tahat. Tipnu si 17 korun.



Odpověď na otázku A)

Uzavření nemocnice v Lounech je velmi vážnou chybou způsobenou neodpovědnou politikou vedení Ústeckého kraje. Není možné, aby v okresním městě, jako jsou Louny, nebyla zajištěna základní lůžková péče a aby občané v Lounech byli nuceni za takovou péčí dojíždět několik desítek kilometrů daleko. Tuto situaci musí politici Ústeckého kraje vyřešit a TOP 09 se zasadí o to, aby se tak stalo co nejdříve.



Odpověď na otázku B)

Jediným řešením, které vidím, je další odpovědná diskuze o možných variantách dopravního napojení Děčína. Děčín, vzhledem ke své velikosti a významu, dobré dopravní napojení potřebuje a je třeba najít přiměřenou variantu, která dopravní napojení zajistí a při tom bude ekologicky vyhovující. 1) No jasně, to vím: 840 tisíc.2) Tak to je Klínovec, i když ne úplně jeho vrchol, protože ten už je v Karlovarském kraji.3) Základní jízdenka stojí, tuším, 14 korun.4) Sedm5) Za konci března to bylo 14,1 procenta.6) Tak to nevím. Rovnou říkám, že to není můj šálek kávy.7) Chleba stojí asi 18 korun a mléko? Pro něj mě vždy posílá manželka, protože se jí to nechce tahat. Tipnu si 17 korun.Uzavření nemocnice v Lounech je velmi vážnou chybou způsobenou neodpovědnou politikou vedení Ústeckého kraje. Není možné, aby v okresním městě, jako jsou Louny, nebyla zajištěna základní lůžková péče a aby občané v Lounech byli nuceni za takovou péčí dojíždět několik desítek kilometrů daleko. Tuto situaci musí politici Ústeckého kraje vyřešit a TOP 09 se zasadí o to, aby se tak stalo co nejdříve.Jediným řešením, které vidím, je další odpovědná diskuze o možných variantách dopravního napojení Děčína. Děčín, vzhledem ke své velikosti a významu, dobré dopravní napojení potřebuje a je třeba najít přiměřenou variantu, která dopravní napojení zajistí a při tom bude ekologicky vyhovující.

Milan Šťovíček, Věci veřejné



1) 836 000 osob

2) Macecha; 1113 m n. m.

3) 19 Kč za 60 minut

4) 7 okresů

5) 14,1 %

6) David Vršecký

7) Od 11,50 do 13 Kč přibližně. Šumava od 20 do 26 Kč.



Odpověď na otázku A)

V souvislosti se zdravotní péčí nelze oddělovat dostupnost od kvality poskytované péče. Všichni asi vnímáme, že například kvalita a dostupnost rychlé záchranné služby se v posledních letech v našem kraji výrazně zlepšila. Absence nemocnice v Lounech je určitě velmi nepříjemná pro obyvatele okresu a řešení tohoto problému by mělo přivést k jednomu stolu představitele měst, kraje a zdravotních pojišťoven s cílem najít uspokojivé východisko.



Odpověď na otázku B)

V každém případě město Děčín i jeho obyvatelé přivaděč k dálnici potřebují a nejen oni. Možná ještě větším problémem je absence přivaděče pro obyvatele Jílového nebo Libouchce, kde již dnes je dopravní situace sotva udržitelná. Pokud vím, k jednotlivým variantám se vyjadřovala řada organizací i občanských sdružení. A je celkem logické, že každá varianta má své příznivce i odpůrce. Teď by mělo co nejdříve padnout rozhodnutí pro jednu z variant, protože odkládání rozhodnutí nikomu neprospěje. 1) 836 000 osob2) Macecha; 1113 m n. m.3) 19 Kč za 60 minut4) 7 okresů5) 14,1 %6) David Vršecký7) Od 11,50 do 13 Kč přibližně. Šumava od 20 do 26 Kč.V souvislosti se zdravotní péčí nelze oddělovat dostupnost od kvality poskytované péče. Všichni asi vnímáme, že například kvalita a dostupnost rychlé záchranné služby se v posledních letech v našem kraji výrazně zlepšila. Absence nemocnice v Lounech je určitě velmi nepříjemná pro obyvatele okresu a řešení tohoto problému by mělo přivést k jednomu stolu představitele měst, kraje a zdravotních pojišťoven s cílem najít uspokojivé východisko.V každém případě město Děčín i jeho obyvatelé přivaděč k dálnici potřebují a nejen oni. Možná ještě větším problémem je absence přivaděče pro obyvatele Jílového nebo Libouchce, kde již dnes je dopravní situace sotva udržitelná. Pokud vím, k jednotlivým variantám se vyjadřovala řada organizací i občanských sdružení. A je celkem logické, že každá varianta má své příznivce i odpůrce. Teď by mělo co nejdříve padnout rozhodnutí pro jednu z variant, protože odkládání rozhodnutí nikomu neprospěje.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI RYCHLOTESTU!



1) Počet obyvatel v kraji - 836 198 k 31. 12. 2009



2) Nejvyšší bod kraje - Macecha (1113 m n. m.) – je součástí hřbetu Klínovce (1244 m n. m.), leží přesně na hranicích Karlovarského a Ústeckého kraje



3) Cena jízdenky MHD v krajské metropoli – 30 min 15 Kč, 60 min 19 Kč, 24 hod 65 Kč. Přes SMS na 40 min 15 Kč.



4) Počet okresů v kraji -7



5) Aktuální míra nezaměstnanosti v kraji - 14,09 % k 31. 3. 2010, 13,6 ke 30. 4. 2010 za kraj



6) Nejúspěšnější sportovec kraje roku 2009, kterého ve stejnojmenné anketě nominovaly hlasy čtenářů Deníku, politiků a sportovců - David Vršecký, trucker elitní roudnické stáje Buggyra



7) Kolik stojí litr polotučného mléka a bochník šumavy? Hypermarket Albert Ústí: Euroshop Albert 12,50 Kč, Olma 15,50 Kč, Lactel Kunín 16,50, Jihočeská Madeta 16,90, Bio Albert 19,90 a Bochník chleba Šumava (1200 gramů) 19,90 Kč