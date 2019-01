Litoměřice /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ – Místa, která drtivá většina z vás ještě nikdy nenavštívila, brzy zpřístupní Město Litoměřice.

K již fungující prohlídkové trase městských sklepení od léta přibude další, která návštěvníky dokonce zavede za hranice starého města.



„Podařilo se nám zpřístupnit část sklepních prostor, vedoucích z budovy radnice směrem pod parkány u bývalého barokního mlýna v Jarošově ulici,“ popsal nově připravovanou trasu prohlídky místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.



Pro veřejnost by se měl celý komplex chodeb zpřístupnit nejpozději do začátku letních prázdnin, do té doby ještě budou pokračovat stavební úpravy. Je například potřeba zvelebit vchod do sklepů od Jarošovy ulice, který zdobí nádherný vstupní portál.



Podle zástupců litoměřické radnice bude nová trasa chodeb zajímavá také pro zahraniční návštěvníky, přijíždějící do Litoměřic na výletních lodích.

„Naše představa je taková, že by se turisté z lodi přesunuli ke spodnímu vstupu do sklepení, kterým by vyšli přes radnici až na Mírové náměstí,“ řekl Jaroslav Tvrdík.



Podle Kamila Soukupa, ředitele litoměřického Centra cestovního ruchu, se plánuje také realizace jakéhosi turistického okruhu, který by zahrnoval například návštěvu Kalichu na radnici nebo nově zpřístupněné věže katedrály sv. Štěpána.

„Láká nás ještě zpřístupnění dalších částí sklepů. Prostory, které budou brzy představeny veřejnosti, skýtají možnosti dalšího rozšíření. Víme o místě, které bylo v minulosti zazděno, tam bychom se rádi podívali,“ doplnil tajemně Kamil Soukup.



Unikátní prostory sklepních chodeb a místností v minulosti sloužily jako skladiště a uhelná kotelna. Za minulého režimu bylo také proto sklepení neodborně sanováno betonovým nástřikem, někde se však stalo, že byly betonem zaneseny i větrací otvory. Podzemí tak dlouhá léta vlhlo.

„Podařilo se ale objevit větrací šachtu, jejíž funkce byla znovu obnovena,“ informoval místostarosta Tvrdík.