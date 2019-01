Ústí nad Labem - Fotoreportér Deníku na vlastní kůži vysílal tři hodiny s rozhlasovým moderátorem Zdeňkem Lukeslem na Hitrádiu FM v Ústí nad Labem.

Nad dveřmi rozhlasového studia svítí červený nápis ON AIR. Hodiny ukazují pravé poledne. Moderátor Zdeněk Lukesl vítá posluchače:

„Krásný a ničím nerušený poslech, vážení. Tady je Zdeněk a posloucháte dopolední vysílání na Hitrádiu FM.“



Během reportáže Na vlastní kůži jsem se na tři hodiny stal společníkem rozhlasového moderátora.

Zprávaři hlídají samé novinky

Do studia přichází také zprávařka Štěpánka Šmídová. Blíží se její vstup. Hned po úvodním vstupu Zdeňka dostává dlouhovlasá kráska slovo. Z papíru čte aktuální zprávy.



V den „mého“ vysílání totiž Českou republiku navštívili dva nejmocnější muži světa, a tak je o aktuální dění postaráno. Regionální aktuality pro Hitrádio vyplňují pravidelně i zpravodajové Deníku. Do éteru právě svou zprávu načítá přes telefon redakční kolega z Mostu Olda Hájek.



Je po zprávách. Štěpánka odchází ze studia. Slova se opět ujímá moderátor Zdeněk. „A teď je tu tygřice Lucka Bílá se svou novou písní Tygřice,“ uvádí písničku Zdeněk. Vypíná mikrofon a zaposloucháváme se do skladby.

Písničky zařazuje dramaturg

„Moderátor má do hodiny tak pět vstupů. Písničky jsou předem dané. Ty sestavuje hudební dramaturg a moderátor tak nemá vliv na to, co se ten den zrovna hraje. Můžeme pouze namíchat jingle, tedy hudební slogany rádia mezi písničkami a našimi vstupy,“ vysvětluje Zdeněk.



Usedám na jeho místo, nasazuji si sluchátka a zkouším mluvit na mikrofon.



Vstupuje za námi moderátor Luděk Stínil, bývalý kolega z Deníku. Půjčuje si redakční foťák a fotí, co se dá. Mezitím mi Zdeněk Lukesle vysvětluje, jak se ovládá mixážní pult.



Před námi jsou čtyři monitory. Jeden je od běžného počítače s internetem, na ostatních pak běží aktuální dění ve studiu, právě vysílané písničky, reklamy a hlavně přesný čas a časomíra, která ukrajuje vteřiny. Podle nich se pak řídí moderátoři nebo zprávaři.

Mimořádný vstup je mimořádný

Zdeněk Lukesle s vtipem sobě vlastním uvádí další písničku, tentokrát od skupiny Mandrage: Hledá se žena. „Tak pokud jste ji náhodou někde viděli, prosím, zavolejte nám do studia, pomůžeme tím hlavně skupině Mandrage, tady je Hledá se totiž žena!“ Říká do mikrofonu spíkr. Hodiny ve studiu ukazují čas 12:39.



Ve dveřích stojí další zprávařka Veronika Schranková. „Může být po písničce mimořádný vstup? Prezidenti právě podepsali smlouvu k odzbrojování,“ říká zprávařka. Hned po reklamě tak jde na řadu.

Spíkři prý milují záchodové písně

Moderátor Zdeněk si pročítá play list. „Z něj vyčteš, jaké budou následovat písničky, jak jsou dlouhé a podle toho se můžeš krásně připravit na svůj další vstup. Když se ještě hrály písničky z cédéček, to byla pohoda. Vysílaly se často takzvané záchodové písničky, tedy skladby, které měly stopáž i šest sedm minut. To sis pak v pohodě mohl odskočit ze studia na WC. To se ještě natáčely dlouhé skladby, ne jako dnes,“ zavzpomínal moderátor.



Blíží se třináctá hodina. Spíkr má další vstup. Nasazuje si sluchátka. Zapíná mikrofon a v tom okamžiku se opět rozsvítí červené světlo.



„Hrajeme jenom hity,“ zní z éteru. Do studia opět přichází zprávařka Štěpánka. Tentokrát mezi regionálními zpravodaji zazní hlas redakčního kolegy Petra Málka z teplické redakce Deníku a jeho zpráva z požáru sklárny v Dubí.

Zpravodajové Deníku pomáhají

Moderátor Luděk Stínil mezitím fotí jak o život. Odcházíme do malého studia, kde zprávaři nahrávají po telefonu příspěvky od zpravodajů nebo si mohou své zprávy předtáčet a poté je v celou pustí ze záznamu.



Konečně je řada i na mou rozhlasovou zprávu z Ústecka. Zatímco stojím u mixážního pultu se Zdeňkem, z éteru slyším svůj hlas a zprávu o výstavbě logistického kamionového centra. Svůj vstup končím odhláškou: Z Ústecka pro HIT rádio FM - Honza Vraný, Ústecký deník.



Luděk Stínil přestává mačkat spoušť. Červené světlo opět svítí. Zdeněk se nadechuje: „Hned po zprávách je tu další písnička a s ní Hana Zeťová. Krásný poslech,“ říká moderátor Zdeněk. Éterem zazní první tóny písničky.

Internet je studnice mnoha nápadů

Moderátor si čas mezi vstupy krátí brouzdáním po internetu a hledáním novinek, které by mohl zužitkovat v dalších vstupech při vysílání.



„Mám to. Tahle zpráva o klíšťatech je celkem fajn. Je tam i rada, jak zamezit tomu, abychom si klíště pozvali domů!“ říká. Na světě je tak hned další spojovací text.



Skupina Nightwork má novou písničku Slunce v duši. Pro Zdeňka další impuls pro vstup. „To přece svého času často používal televizní rosničkář Zákopčánik, pamatuješ? Jak se vždy uklonil a řekl lidem z obrazovky Slunce v duši?“ podotkl spíkr a už hledá na internetu archivní záběry na You Tube.



„Mám to. Kopíruje hlas někdejšího populárního rosničkáře do počítače, aby tak mohl humorně uvést další písničku, která přijde na řadu asi za osm minut.

Každou celou nastává ruch

Rozhlasový koloběh je navlas stejný. Blíží se celá. Ve studiu nastává opět ruch. Moderátor špičkuje se zprávařkou. Do placu dává vtip a tím Veroniku odbourává.



„Ještě že mám celé zprávy předtočené. Takhle alespoň nyní můžu být v klidu. V regionálním vysílání se tentokrát objevuje zpráva redakčních kolegů Iva Chrásteckého a pak následuje vstup Petra Bláhy z Děčína.



Blíží se třetí odpolední. Zdeněk se chystá na svůj poslední čtvrteční vstup. Vzápětí se loučí s posluchači a předává moderátorské žezlo kolegům. Balím, končí vysílání se Zdeňkem.