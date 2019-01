Kamýk – Trať pro profesionální i amatérské motorkáře, kam by se soustředili nadšenci rychlých strojů z celého okolí, by chtěla v obci Kamýk vybudovat zdejší firma Monera. Narazila však na rázný nesouhlas obecního zastupitelstva, které se snaží vzniku motokrosového centra zabránit změnou územního plánu obce.

Motorkáři na Kamýku. | Foto: Ivana Jelínková

Investor: omezují naše právo podnikat

Pozemky, určené územním plánem k využití pro cyklokros a motokros by nyní měly být určeny pouze pro cyklokros. Vlastník pozemků a zároveň investor stavby motokrosového areálu, společnost Monera, tuto změnu považuje za omezení vlastnického práva a omezení práva svobodně podnikat.

“Pozemky jsme v roce 2006 kupovali s jasným záměrem vybudovat tu motokrosový a cyklokrosový areál. Chtěli jsme motorkářům nabídnout v oblasti CHKO České středohoří možnost oficiálně provozovat tento sport. V té době nebyl nikdo proti,“ říká jednatel firmy Monera a bývalý starosta Kamýku, který stál v čele obce v době vzniku stávajícího územního plánu, Karel Kučera.

Podpora motokrosu stála starostu post

Právě snaha vybudovat v obci motokrosový areál byla v roce 2008 důvodem odvolání Karla Kučery z pozice starosty Kamýku. Jak říká, po vyslovení nedůvěry zastupitelstva z důvodu střetu zájmů a podjatosti sám složil svou funkci. Nový starosta a současní zastupitelé obce se nyní snaží prosadit změnu územního plánu. Tato změna je již téměř dokončena. Firma proti ní podala námitku.

Hodlají se bránit soudní cestou

„V demokratickém státě přece není možné, aby zastupitelé takto rozhodli o využití pozemku bez jakéhokoliv jednání s jeho majitelem. Jsme suverénní podnikatelský subjekt v právním státě a někdo se nám tady snaží z úřední moci něco diktovat. Bude–li změna územního plánu odsouhlasena, budeme se bránit soudní cestou,“ namítá ředitel firmy a zároveň prezident kamýckého moto klubu Bezinka Jiří Kučera.

Podle něj by byla stavba nového motokrosového areálu pro obec i její okolí přínosem zejména v oblasti cestovního ruchu. Pro občany by vznikla nová pracovní místa, obec by z areálu ekonomicky profitovala.

Jako další pozitivum vyzdvihuje fakt, že by byli motorkáři a majitelé čtyřkolek soustředěni sem a nebrázdili by okolní lesy.

Chtějí dodržet stanovené limity

„Nechceme tady dělat nic protiprávního. Při výstavbě areálu chceme samozřejmě dodržet všechny stanovené limity. Hluk z motokrosové dráhy není ve vsi vůbec slyšet, protože je umístěna v údolí. Plánujeme také vybudování zvukových bariér, obec nám ale nedala příležitost své záměry předložit,“ argumentuje dále Jiří Kučera.

Starosta: dráha je tady nemyslitelná

„Změnu územního plánu děláme proto, že tu motokrosový areál nechceme. Jsem přesvědčen, že je to názor většiny občanů. Vybudování tohoto areálu by znamenalo naprosté zničení Kamýku,“ říká starosta Kamýku Petr Soldátek.

Upozorňuje na to, že obec leží na území chráněné krajinné oblasti a vybudování dráhy by znamenalo likvidaci venkovského charakteru obce.

„Myslím si, že bývalý starosta nám sem motokros účelově vklínil. Jako příznivce motocyklů ho v obci prosadil, ačkoliv na Kamýk rozhodně nepatří,“ uvažuje starosta. Doufá, že se zastupitelstvu podaří dovést změnu územního plánu do konce.

Zastupitelé hlasovali s důvěrou

Hlasovat o ní budou zčásti stejní lidé, kteří územní plán před lety odsouhlasili. „Pan Kučera tu byl starostou dlouhá léta a zastupitelé mu prý důvěřovali a nechali se jím ovlivnit. Navíc bylo sportoviště prezentováno především jako cyklokrosové, “ říká Petr Soldátek.

Obec se soudního sporu nebojí

„Z hlediska právního obec určitě nepochybila. Územní plán vychází ze zájmu obce. Je to věc živá, a stejně, jak si ten plán obec určila, má právo ho změnit. K jeho změně vydaly kladné stanovisko všechny dotčené orgány,“ uzavřel starosta. „Pokud tu občané cyklokros skutečně chtějí, mohou pana Kučeru podpořit ve volbách,“ dodal.