Litoměřicko – Víno ročníku 2009 z Litoměřické vinařské podoblasti? Povedené, pěkné, shodují se vinaři.

ŘEZ VINNÉ RÉVY je nyní pro vinaře aktuální záležitost. Na snímku jej pod Radobýlem provádíí Pavel Hrabkovský mladší, pokračovatel rodinné tradice velkožernoseckých vinařů Hrabkovských. | Foto: Deník/Karel Pech

Někteří z nich již začali mladé víno prodávat, jiní vyčkávají a soustředí se na práci na vinicích, kde provádějí řez vinné révy, který jim v mnohých případech komplikuje množství napadaného sněhu.

„Ročník 2009 patří rozhodně k těm nejlepším. Zatím máme nalahvovaný Ryzlink rýnský a v nejbližší době stočíme Müller Thurgau. Ryzlink je velice pěkný s příjemnou kyselinkou. Ovšem co se loni opravdu velice povedlo jsou červená vína. Na ta se skutečně těším. Sice byla hodně slabá úroda co do objemu, ale zato byla velice kvalitní,“ přiblížil velkožernosecký vinař Pavel Hrabkovský.

Ten v těchto dnech společně se synem Pavlem, který se po loňském dokončení studia rozhodl pokračovat v rodinné tradici vinařství, provádí řez vinné révy na vinicích pod Radobýlem.

Průběhu zimy se vinaři sice obávají, ale zatím jsou spíše optimisty. „Největší mráz u nás byl tuto zimu minulý týden, kdy zde bylo minus dvacet stupňů, šlo o jeden den, věříme, že to réva přečkala v pořádku. Kritická teplota pro ni je minus sedmnáct a méně. Nejcitlivější je ale na prudké změny teplot. Nyní je výhoda vysoké sněhové pokrývky, která ji chrání a zároveň zajišťuje dostatek vláhy pro jarní měsíce,“ vysvětluje Pavel Hrabkovský.

První vína ročníku 2009 bylo možné okoštovat již v listopadu, tehdy šlo o mladá Svatomartinská vína, která si získávají rok od roku stále větší popularitu. Povedla se také v loňském roce.

Například žernosecký Svatomartinský Müller Thurgau zmizel z prodejních pultů již po několika dnech. „O Svatomartinské je stále větší zájem. Rozhodli jsme se pro výrobu Svatomartinského nejen červeného jako v loňském roce, ale také bílé,“ uvedl před časem Jan Podrábský,“ ředitel Lobkowiczkého zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem,“ který si kvalitu prvních vín ročníku 2009 také pochvaloval.