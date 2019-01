Štětí – Vánoční stromky nejsou jen odpadem, ale užitečným palivem. Tuto teorii razí ve Štětí, kde v těchto dnech radiátory proudí voda, ohřátá mimo jiné i vánočními stromečky.

Stromky u kontejnerů | Foto: Deník/Markéta Jankovská

Stromky drtí a spalují v papírně

Městské služby tady po Vánocích vyhozené stromky shromažďují a nechávají je vozit do papírny. V podniku stromky zpracují a přidají k palivu do kotlů. Vzniklé teplo pak proudí horkovodem zpátky do města.

„S papírnou máme dohodu. Spalují tam biopaliva a mají tam drtič, takže tam ty stromečky vždy posíláme. Množství paliva je to zanedbatelné, ale alespoň se stromky zužitkují,“ říká starostka města Zdeňka Rulíšková.

Jak dále prozradila, zaznamenala, že stejné řešení, kdy se stromky zlikvidují a ještě poslouží k výrobě tepla pro město, provozují také ve Vídni. Ani ve Štětí to však není novinka, stromky se tu tímto způsobem likvidovaly už v minulých letech.

Odvoz zajišťuje zahradnická firma

O odvoz stromků se stará zahradnická firma, která ve Štětí provádí údržbu zeleně.

„Úklidové služby města přivážejí stromky a dávají je rovnou na vlek. Když se vlek naplní, což je třeba i dvakrát za den, odvážíme je do papírny ke kotelně na biopaliva. Ta vytápí provoz i město,“ vysvětluje majitel zmíněné zahradnické firmy Tomáš Knotek. Podle jeho informací bylo již do podniku odvezeno asi sedm valníků a největší počet vyhozených stromků se předpokládá během následujícího víkendu.

Dohoda mezi městem a firmou funguje dlouhodobě. „Protože máme povolený vjezd do papírny, odvážíme sem i další odpadní dřevní hmotu ze stříhání keřů. Funguje to takto už léta,“ uzavřel Tomáš Knotek.