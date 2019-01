Litoměřicko - Nebude plyn, nebude výroba. Přesně takový je stav v některých velkých podnicích na Litoměřicku, pro které je základním zdrojem energie zemní plyn, s jehož dodávkami má nyní Česká republika problémy.

KONTROLA. Jaroslav Knotek, inspektor plynárenského zařízení, kontroluje plynový trasový uzávěr u Brozan na Litoměřicku, kudy proudí plyn od Ústí nad Labem přes Litoměřicko směrem na Prahu. | Foto: Karel Pech

Největší tuzemský dodavatel zemního plynu, společnost RWE Transgas, již dokonce svým největším odběratelům v okrese oznámil, že situace, kdy jim bude snížena, případně pozastavena dodávka plynu, může nastat. „Našim největším odběratelům jsme zaslali upozornění o tom, že tato situace může nastat. Nepředpokládáme však, že by k tomu mohlo dojít v horizontu několika dní,“ upřesnil Pavel Zajíc, mluvčí RWE Transgas v Ústeckém kraji.

Podle něj na Litoměřicku toto upozornění s jistotou obdržel libochovický závod společnosti Heluz, kde se zabývají výrobou cihel a dalšího stavebního materiálu. Právě zdejší výroba je plně závislá na odběru plynu. To potvrdil také Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti Heluz.

„Přerušení dodávky zemního plynu by pro nás znamenalo přerušení výroby a vyhasnutí pecí. Zásadní však je, jak dlouho by přerušení dodávky trvalo. Pokud by to bylo na delší dobu, bylo by to pro nás samozřejmě horší,“ přiblížil Jan Krampl.

V případě, že by plynová krize pokračovala, mohla by být ohrožena také část výroby lovosické Lovochemie. Irena Vodičková, mluvčí Lovochemie však ujistila, že nyní výroba probíhá bez jakýchkoliv problémů.

„O tom, že by nám měla být omezena dodávka plynu jsme zatím informováni nebyli, a proto jedeme v normálním provozu,“ uvedla mluvčí.

Pro hlavní část výroby používá Lovochemie energii z uhelných kotelen, plynové kotle slouží jen jako záložní. „Nicméně plyn je využíván v technologii výroby ve dvou provozech, které bychom byli nuceni v případě vyhlášení třetího regulačního stupně odstavit. Pokud by došlo ke snížení dodávek, budeme se řídit závazky, které vyplývají z uzavřených smluv a platných legislativních norem,“ dodala Irena Vodičková.

Při výrobě nepoužívá zemní plyn například čížkovická Lafarge cement, které by se případná odstávka plynu nijak závažně nedotkla.

Postiženi přerušením dodávek ruského plynu by neměli být ani obyvatelé Litoměřicka. Plyn by totiž měl i v hlubší krizi stoprocentně proudit do školních zařízení, nemocnic a dalších institucí. Velké městské teplárny mají v naprosté většině záložní zdroje energie.

První na řadě při nedostatku této suroviny jsou s omezením dodávek právě velké průmyslové podniky.