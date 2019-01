Roudnice nad Labem - Roudničanům konečně svitla reálná naděje na to, že se opět vykoupají v místním krytém plaveckém bazénu, který je téměř sedm měsíců uzavřen.

Místní zastupitelé totiž odsouhlasili jednak to, že se zúčastní dražby, do které bazén poslal exekutor, a navíc rozhodli o tom, že město bude v aukci zastupovat starosta Zdeněk Kubínek a že město za objekt zaplatí maximálně šest milionů osm set čtyřicet tisíc korun, což je minimální vyhlášená cena. Dražba se má podle informací Deníku uskutečnit v první polovině listopadu.

„Naší prioritou musí být co nejdříve získat bazén do vlastnictví města a především jeho otevření v co nejkratším termínu,“ shrnul zastupitel Karel Dvořák (ODS).

Pokud Roudničtí bazén v dražbě skutečně získají, neznamená to jeho otevření v obzvlášť brzké době. Po několikaměsíční odstávce veškeré techniky a jen drobných investicích do údržby v posledních letech je totiž technické zázemí bazénu ve špatném stavu.

Podle Martina Chudoby, ředitele Roudnických městských služeb, bude otevření bazénu trvat více než měsíc. A navíc si v dalším období vyžádá další milionové investice.

Jak na čtvrtečním zasedání roudnického zastupitelstva opět upozornil Martin Chudoba, zcela přesný odhad potřebných investic není známý. „Máme posudek odborné firmy, který říká, že v příštích třech letech bude do bazénu nutné investovat dvaadvacet milionů korun,“ dodává Chudoba s tím, že tato částka může být ve výsledku až o dvacet procent vyšší, ale i nižší.

„Zkázou“ pro roudnický bazén i koupaliště byly povodně v roce 2002, kdy došlo k počátku problémů, které vyústily v současnou situaci. V souvislosti s rekonstrukcí povodní poničeného koupaliště se provozovatel sousedního bazénu, Český athletic club (ČAC), dostal do finančních potíží, které vedly až k zásahu exekutora. Kvůli tomu ČAC neobdržel městskou dotaci na provoz bazénu a musel jej v dubnu uzavřít.