Litoměřicko - Počet dopravních nehod na Litoměřicku mírně roste, ale uspokojivý je trend v počtu silničních havárií, při nichž přijde o život člověk. Vyplývá to ze statistik Okresního ředitelství Policie ČR v Litoměřicích.

Do konce dubna při haváriích v okrese nikdo neskonal

Leden až duben: nikdo nezemřel

V letošním roce, od 1. ledna do 30. dubna, došlo v regionu k 571 dopravním nehodám, což je o 22 havárií více než za stejné období předchozího roku. Do začátku května letos nezemřel na Litoměřicku jediný účastník dopravní nehody. Ve srovnání s prvními čtyřmi měsíci roku 2007 je to příjemná zpráva. Tehdy totiž, stejně jako od ledna do dubna 2006, zemřeli na silnicích Litoměřicka čtyři lidé. Jen pro srovnání: za celý rok 2007 došlo k 1878 nehodám, při nichž zemřelo 19 lidí, a v roce 2006 vyjížděli dopravní policisté na Litoměřicku k 1703 karambolům, které nepřežilo 13 osob.

O život přišla chodkyně

Nejvyšší daň, lidský život, si však letos přece jen dopravní nehody letos již vyžádaly. Naposledy v sobotu 14. června. „Po čtrnácté hodině projížděl 28letý řidič na motocyklu značky Kawasaki obcí Rochov ve směru od obce Brozany nad Ohří. Při objíždění odstaveného osobního vozidla došlo ke střetu s chodkyní. 75letá žena na místě zraněním podlehla. Těžce zraněný motocyklista byl odvezen na ošetření do nemocnice, kde zůstal hospitalizován,“ informovala v pondělí Pavla Kofrová z tiskového oddělení litoměřického policejního ředitelství. „Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Dopravní nehodu policie vyšetřuje,“ dodala policistka. policie.

Jezdí se rychle a nesprávně

Podíváme–li se na statistiky příčin dopravních nehod, mezi jejich nejčastější příčiny stále patří nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy. Ten je dokonce nejčastějším důvodem havárií na silnicích okresu. V roce 2006 způsobili řidiči nesprávným způsobem jízdy celkem 974 nehod, loni 1097. Rychlost se podepsala na 312, respektive na 273 nehodách. Z posledního srovnání vyplývá, že řidiči přece jen ubírají nohu z plynu. Situace na silnicích však stále ještě dobrá není.

Policisty trápí alkohol za volantem

V roce 2006 policie evidovala 43 nehod způsobených alkoholem, loni se však počet takových nehod vyšplhal na více než dvojnásobek, přesně na 91.

Dopravní policie na Litoměřicku se proto speciálně zaměřuje na kontroly na alkohol. Nezřídka akce probíhají v noci z pátku na sobotu, nebo i následující noc. „Často se o výsledcích těchto akcí informuje v médiích, ale řidiči jsou nepoučitelní. Budeme v nich samozřejmě pokračovat,“ slíbil před časem šéf litoměřické dopravní policie Jaromír Galia.

Od začátku roku zemřelo na silnicích 346 lidí

Praha - K pětašedesáti tisícům nehodám od začátku roku vyjížděli dopravní policisté. Zemřelo při nich 346 lidí, z toho 10 dětí. Přesto podle odborníků situace na českých silnicích nabírá správný směr. V posledních letech se snižuje počet dopravních nehod a zároveň ubývá usmrcených. Přispět k tomu mělo i zavedení bodového systému.

„Bodový systém konečně po dvou letech nabývá účinnosti. Řidiči už se přesvědčili, že postihy jsou opravdu tvrdé, vidí kolem sebe spoustu případů odebrání řidičského průkazu,“ domnívá se odborník na dopravu Stanislav Huml.

Řidiči si ovšem dávají pozor také kvůli policejním kontrolám a svůj vliv mají i média. „Snažíme se současnou situaci včetně nehod co nejvíce medializovat. Zveřejňujeme i informace o plánovaných nebo probíhajících bezpečnostních akcích,“ popisuje práci Ředitelství služby dopravní policie ČR Josef Tesařík.

„Tyto akce budou samozřejmě pokračovat. Budou ale spíše už regionálního charakteru. Ty se totiž ukázaly být účinnější než celostátní,“ pokračuje Tesařík. Nehodovost na českých silnicích má sice z celkových statistik pozitivní vývoj, existují ovšem i negativní trendy. Mezi ně patří především alkohol za volantem. Dopravních nehod spáchaných řidičem, který před jízdou požil alkohol, stále přibývá.

Řidiči v Čechách za alkohol v krvi hrozí až padesátitisícová pokuta, odebrání sedmi bodů a zákaz řízení až na dva roky.